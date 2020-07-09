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сегодня, 17:09 1

Правительство поддержит амурских сельхозпроизводителей

Правительство поддержит амурских сельхозпроизводителей
Фото: pixabay.com

В Амурской области сформулируют новые меры поддержки сектора овощеводства. Они предполагают компенсацию строительства овощехранилищ в размере 50 % от стоимости и до 70 % — на оборудование для фасовки продукции. Как сообщил глава Приамурья Василий Орлов, задача — довести продукцию собственного производства до 80 % объёма потребляемых в регионе овощей. В 2019 году доля продуктов питания амурских товаропроизводителей составила 77 %.

Также предусмотрено возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, удешевление строительства овоще- и картофелехранилищ, поддержка производства овощей открытого грунта и многое другое, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В прошлом году учреждениями образования, здравоохранения и социальной защиты области было закуплено продукции на сумму почти два миллиарда рублей. Наиболее востребованными оказались молочная продукция, яйцо, мясо, гречка, пшено и кондитерские изделия.

Уже разработана концепция развития картофелеводства и овощеводства в Амурской области на период до 2025 года. Составлены списки амурских производителей, а также сформированы рекомендации по обеспечению качественного питания детей в бюджетных образовательных учреждениях. Рекомендации относятся к закупке продовольственных товаров, изготовленных по ГОСТ, сообщил министр сельского хозяйства региона Олег Турков.

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#областная власть #производство #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    8 минут назад

    Тепличные (местные) помидоры в два раза дороже привозных... Смысл?

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