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сегодня, 16:56 2

Еще два кандидата на пост мэра Благовещенска подали документы

Еще два кандидата на пост мэра Благовещенска подали документы

В Благовещенской городской думе зарегистрировали четвертого и пятого кандидатов на должность мэра Благовещенска. Документы подали Андрей Губенин и Максим Макаров, сообщает пресс-служба городской думы.

Андрею Губенину 29 лет, он родился в Райчихинске Амурской области. Получил образование в Благовещенском финансово-экономическом колледже – филиале финансового университета при правительстве Российской Федерации, специальность «государственные и муниципальные финансы». Индивидуальный предприниматель.

Максиму Макарову 33 года, получил образование в Дальневосточном государственном аграрном университете, квалификация «зооинженер». С 2010 по 2011 годы проходил службу в рядах вооруженных сил России. Работает генеральным директором ООО «МаксПромИнвест».

Приём документов от кадидатов закончится сегодня, в 18:00.

Ранее заявки на участие в конкурсе на пост градоначальника областной столицы подавали Сергей Шимко, Георгий Белик и Олег Имамеев.

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#выборы #городская власть

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Молодцы, ребяты

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