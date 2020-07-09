Еще два кандидата на пост мэра Благовещенска подали документы

В Благовещенской городской думе зарегистрировали четвертого и пятого кандидатов на должность мэра Благовещенска. Документы подали Андрей Губенин и Максим Макаров, сообщает пресс-служба городской думы.



Андрею Губенину 29 лет, он родился в Райчихинске Амурской области. Получил образование в Благовещенском финансово-экономическом колледже – филиале финансового университета при правительстве Российской Федерации, специальность «государственные и муниципальные финансы». Индивидуальный предприниматель.



Максиму Макарову 33 года, получил образование в Дальневосточном государственном аграрном университете, квалификация «зооинженер». С 2010 по 2011 годы проходил службу в рядах вооруженных сил России. Работает генеральным директором ООО «МаксПромИнвест».



Приём документов от кадидатов закончится сегодня, в 18:00.

Ранее заявки на участие в конкурсе на пост градоначальника областной столицы подавали Сергей Шимко, Георгий Белик и Олег Имамеев.