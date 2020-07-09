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9июля
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сегодня, 16:20 0

В Чигирях появится физкультурный центр

В Чигирях появится физкультурный центр
Фото: www.instagram.com/minimushamur/

По федеральному проекту «Спорт – норма жизни» определён земельный участок под строительство физкультурного центра. Площадь участка составляет два гектара, он расположен на территории села Чигири Благовещенского района, сообщает минимущества области.

Земля предоставлена в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области».

Информация о строительстве на территории Благовещенского района многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса появилась ещё в январе прошлого года. Планируется возвести сразу несколько площадок для занятий волейболом, баскетболом, кикбоксингом, футболом и другими видами спорта.

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#спорт #строительство

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