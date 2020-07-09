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сегодня, 16:02 1

В Магдагачинском районе тушили нежилой дом и хозпостройку

В Магдагачинском районе тушили нежилой дом и хозпостройку
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Тыгде для ликвидации открытого огня потребовалось около получаса, пять пожарных и две единицы техники. Около трёх часов ночи девятого июля горел нежилой дом. Огнеборцы из 34-ой пожарно-спасательной части прибыли на место через три минуты.

А под утро этого же дня поступило сообщение о пожаре в Магдагачи. Уже через четыре минуты огнеборцы устраняли возгорание хозпостройки по Аэропортовскому переулку. Для ликвидации огня пожарно-спасательной части №33 в составе трёх человек потребовалось около 15 минут. В огне никто не пострадал.

В целом, за прошедшие сутки огнеборцы пять раз выезжали на тушение бытовых пожаров и мусора, сообщает пресс-служба МЧС.

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#МЧС #пожары

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    39 минут назад

    Не жилое? А мыши?

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