В тайге Селемджинского района построили чум по древней технологии

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Секретами мастерства предков поделились старожилы эвенкийского села Ивановское. По информации регионального минкульта, постройку планируют внести в реестр объектов культурного наследия Амурской области.



Кору лиственницы вымачивали в ручье именно в начале июля. Если строить его в другое время, то кора может не поддаться.

Тонкостями постройки национального жилища с молодыми людьми из коренных народов поделятся на форуме «Тайга». Международный форум будет проходить в Селемджинском районе. В нём смогут поучаствовать представители из Приамурья, Приморья, Хабаровского края, Чукотки и Якутии, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

