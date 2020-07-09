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сегодня, 15:28 1

В тайге Селемджинского района построили чум по древней технологии

В тайге Селемджинского района построили чум по древней технологии
Фото: www.instagram.com/minkultamur/

Секретами мастерства предков поделились старожилы эвенкийского села Ивановское. По информации регионального минкульта, постройку планируют внести в реестр объектов культурного наследия Амурской области.

Кору лиственницы вымачивали в ручье именно в начале июля. Если строить его в другое время, то кора может не поддаться.

Тонкостями постройки национального жилища с молодыми людьми из коренных народов поделятся на форуме «Тайга». Международный форум будет проходить в Селемджинском районе. В нём смогут поучаствовать представители из Приамурья, Приморья, Хабаровского края, Чукотки и Якутии, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#история #культура

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    52 минуты назад

    На нормальное жилье в городе деньги давно у------ы. Пора в тайгу и чумы?

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