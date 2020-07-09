Ещё 130 детей сможет принять художественная школа амурской столицы

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Здание художественной школы, которое располагается по улице Чайковского, сможет дополнительно обучать еще более 100 детей. Такая возможность появится благодаря реконструкции – к зданию планируется сделать надстройку, сообщает пресс-служба мэрии.

Этот вопрос обсудили на выездном совещании по ремонту социальных объектов дополнительного образования детей.

– Потребность в занятиях в этой школе у горожан достаточно велика, но не все дети могут туда попасть. Предварительное обследование показало, что надстройка ещё двух этажей вполне возможна. Они фактически в три раза увеличат площадь, которая на сегодня отведена под эту школу, – рассказал первый заместитель мэра города Олег Имамеев.

Напомним, эту идею работники учреждения «вынашивают» давно, надстройку предложили сделать родители. Осенью прошлого года папа одного из учеников даже собрал макает «общей мечты». По проекту площадь должна увеличиться на 215 «квадратов», это четыре полноценных учебных класса.

Кроме того, среди объектов, которые требуют повышенного внимания, также оказались центр эстетического воспитания детей имени Белоглазова и центральная детская школа искусств.

В ЦЭВе, несмотря на уже проведённый серьёзный ремонт фасада и помещений здания, проблемной остаётся крыша. Это вопрос стоит на контроле администрации города. Также как и ситуация со зданием центральной детской школы искусств, где образовались трещины фасада. Предварительно, причиной их появления стало возведение нового здания рядом со школой.

В ближайшее время будет проведено обследование, в результате которого станут известны достоверные причины возникновения трещин и их характер. В случае, если предварительная версия оправдается, застройщик выполнит ремонт здания центральной детской школы искусств за свой счёт.