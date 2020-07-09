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сегодня, 14:35 3

В амурских парках и скверах могут официально запретить курение

В амурских парках и скверах могут официально запретить курение
Фото: amur.info

Комитет социальной политики разработал проект закона, в котором запрещается употребление табака и использование кальянов в общественных местах, сообщает пресс-служба заксобрания Приамурья.

Парламентарии предлагают сделать свободными от табачного дыма площади, набережные, скверы, парки, а также парковки возле них. Также нельзя будет курить на остановках общественного транспорта и в радиусе 10 метров вокруг них, на расстоянии менее 10 метров от входов в здания государственной власти и на парковках возле госучреждений. Отдельным пунктом планируется запретить курение во время культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий в любых общественных местах.

– Мы видим, что случаи курения в общественных местах, особенно курения кальяна, в последнее время участились. Федеральный закон дает нам право устанавливать дополнительные ограничения, и мы решили, что пришло время им воспользоваться. Предстоит ещё продумать, как организовать оповещение жителей о том, что в определенных зонах курить будет запрещено. Возможно, на местах будут устанавливаться знаки или информационные таблички. Кроме того, чтобы не ущемлять права амурчан, имеющих вредную привычку, думаю, всё-таки стоит предусмотреть специальные места для курения, – прокомментировал председатель комитета Андрей Рудь.

9 июля законопроект был рассмотрен и единогласно рекомендован к принятию законодательным собранием в первом чтении.

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#закон #заксобрание #здоровье #областная власть

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Комментарии
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  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Вот нашли проблему.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    55 минут назад

    Правильная инициатива. Только исполняться запрет не будет, к сожалению. Или придется на каждом углу полицейского ставить.

  • Aligator z

    Aligator z
    43 минуты назад

    Проще запретить, чем сделать отведенные места. Где в Конституции "Которую большинством приняли"написано, что курить не нельзя? Кто не курит, и нам не хрен советовать бросать, как нибудь сами разберёмся. В себе сами с начало разберитесь. Курю 40 лет, это образ жизни, брошу - сдохну. Будете советовать, значит желаете мой смерти, а это грех.

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