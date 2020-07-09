В амурских парках и скверах могут официально запретить курение

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Комитет социальной политики разработал проект закона, в котором запрещается употребление табака и использование кальянов в общественных местах, сообщает пресс-служба заксобрания Приамурья.

Парламентарии предлагают сделать свободными от табачного дыма площади, набережные, скверы, парки, а также парковки возле них. Также нельзя будет курить на остановках общественного транспорта и в радиусе 10 метров вокруг них, на расстоянии менее 10 метров от входов в здания государственной власти и на парковках возле госучреждений. Отдельным пунктом планируется запретить курение во время культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий в любых общественных местах.

– Мы видим, что случаи курения в общественных местах, особенно курения кальяна, в последнее время участились. Федеральный закон дает нам право устанавливать дополнительные ограничения, и мы решили, что пришло время им воспользоваться. Предстоит ещё продумать, как организовать оповещение жителей о том, что в определенных зонах курить будет запрещено. Возможно, на местах будут устанавливаться знаки или информационные таблички. Кроме того, чтобы не ущемлять права амурчан, имеющих вредную привычку, думаю, всё-таки стоит предусмотреть специальные места для курения, – прокомментировал председатель комитета Андрей Рудь.

9 июля законопроект был рассмотрен и единогласно рекомендован к принятию законодательным собранием в первом чтении.