Лаборатории Минздрава наращивают объемы тестирования на COVID-19 до 1200 - 1300 проб в сутки

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И.о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева рассказала о тестировании на COVID-19 на базе ПЦР-лабораторий, подведомственных Минздраву. За последние сутки выполнено около 900 исследований.

Тестирование для постановки диагноза «новая коронавирусная инфекция» проводится в лабораториях ПЦР-диагностики. Это исследование является основным для постановки диагноза, в том числе при носительстве COVID-19. В феврале 2020 года за счёт средств областного бюджета Правительством были приобретены 5 аппаратов ПЦР для того, чтобы расширить диагностическую базу в медицинских учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области.

1 апреля начала работать ПЦР-лаборатория в Амурской областной инфекционной больнице, с 1 мая – в областной клинической больнице. В инфекционной больнице исследования проводятся в круглосуточном режиме. Количество исследований, которое по мощности данные лаборатории на сегодня могут выполнять – 600-900 в сутки. Так, за последние сутки выполнено около 900 исследований.

«Сейчас мы проводим все мероприятия для того, чтобы увеличить мощности этих лабораторий. В круглосуточный режим перешла лаборатория Амурской областной клинической больницы. Мы туда стянули все силы и средства. Усилили кадровый потенциал. Сейчас будем наращивать мощности. Готовим к открытию ПЦР-лабораторию на базе Свободненской поликлиники, она возьмёт на себя часть объёмов, и готовим открытие на базе городской клинической больницы, там, где развёрнут инфекционный госпиталь, чтобы минимизировать время, которое затрачивается на транспортировку анализов, увеличить объёмы тестирования для постановки диагноза и подтверждения лечения пациентов и их выздоровления», - рассказала Светлана Леонтьева.

«Само исследование очень длительное, это достаточно трудоёмкий процесс. С момента получения материала в лабораторию до получения результата требуется 8-9 часов, - пояснила и.о. министра здравоохранения. - Мы пересмотрели маршрутизацию по доставке материала, по распределению объёмов между медицинскими организациями. Сейчас максимально персонифицировано отслеживаем каждый случай - до получения конкретного результата и доведения информации до пациента».

Лаборатории Минздрава наращивают объемы тестирования на COVID-19 до 1200 - 1300 проб в сутки