Итальянских нудистов оштрафовали за отсутствие масок
В Италии полицейские оштрафовали нескольких нудистов за отсутствие масок. Кроме того, любители раздеться не соблюдали дистанцию, пишет «Российская газета».
При этом отсутствие одежды стало ещё одним отягчающим обстоятельством. Уголовный кодекс Италии предусматривает наказание за несоблюдение приличий на публике. В итоге каждый получил суперштраф в 3 300 евро.
Италия одна из первых в Европе столкнулась с пандемией коронавируса. Теперь в стране стараются строго следить за соблюдением мер предосторожности.
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