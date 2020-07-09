Итальянских нудистов оштрафовали за отсутствие масок

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При этом отсутствие одежды стало ещё одним отягчающим обстоятельством. Уголовный кодекс Италии предусматривает наказание за несоблюдение приличий на публике. В итоге каждый получил суперштраф в 3 300 евро.



Италия одна из первых в Европе столкнулась с пандемией коронавируса. Теперь в стране стараются строго следить за соблюдением мер предосторожности.