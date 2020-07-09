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сегодня, 13:50 16

Трагедия на детской площадке: прокурор Благовещенска требует возбуждения уголовного дела

Трагедия на детской площадке: прокурор Благовещенска требует возбуждения уголовного дела

Прокуратура Благовещенска проводит проверку в связи с причинением вреда здоровью девочке тренажёром на игровой площадке во дворе многоквартирного дома. Как установило ведомство, тренажёр предназначен для детей в возрасте от 8 лет. В нарушение закона на устройстве отсутствовала табличка с возрастным ограничением.

Это и повлекло причинение телесных повреждений девочке, не достигшей нужного возраста, сообщает прокуратура Амурской области.

Материалы проверки направлены в следственный отдел по городу Благовещенску для возбуждения уголовного дела факут выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Руководителю управляющей компании прокуратура внесла представление.

Напомним, уличный тренажёр придавил палец семилетней девочке. Ребёнку потребовалась экстренная медицинская помощь.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Lazorik

    Lazorik
    2 часа назад

    во всем виновата табличка... бред... дети прям внимательно изучаю все таблички с возрастным ограничением и инструкциями и четко все соблюдают...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    А если девочка читать не умеет? Прокуратуре заняться больше нечем?

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Зато КАКОЙ ПЛЮСИК прокурорским!!!!

  • ВикторияU

    ВикторияU
    1 час назад

    Взрослые то не всегда читают, а тут от ребёнка этого захотели, который пришёл играть, а не таблички рассматривать

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Павел Флудерский

    А если девочка читать не умеет?



    А это не имеет значения. Должна быть. Нет - административная статья, тяжкие последствия - уголовная.



    Прокуратуре заняться больше нечем?



    Почему нечем? В городе еще много мест, где табличек нет. Работы непочатый край.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    ВикторияU

    Взрослые то не всегда читают, а тут от ребёнка этого захотели, который пришёл играть, а не таблички рассматривать



    Если не прочитали или прочитали, но наплевали - сами виноваты. Если предупреждения не было - владелец.

  • aligator2

    aligator2
    51 минута назад

    А если ребёнку 8 или 9 лет но он маленький как семилетний, тогда надо не возраст указывать.Ну для прокурорских всегда найдётся работа, как бы не перетрудились.

  • Aligator z

    Aligator z
    47 минут назад

    Причём таблички? Где родители? Так и в каждом туалете должна быть инструкция, в плоть до тога как задницу вытирать, чем и когда. А, у прокуратуры больше не чем заняться?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    41 минута назад

    Вспоминается случай из США, когда гость кафе отсудил приличную сумму у сети, потому что обжегся кофе. Теперь на стаканчиках этой сети надпись - "Осторожно - внутри кофе горячий"

  • Папа Римский

    Папа Римский
    38 минут назад

    Aligator z

    Причём таблички? Где родители? Так и в каждом туалете должна быть инструкция, в плоть до тога как задницу вытирать, чем и когда. А, у прокуратуры больше не чем заняться?



    В каждом.

    А что - вы все правила ТБ наизусть знаете?

    Может вам и инструкцию к электроприборам вкладывать не нужно?

    Пострадал человек. Нужно выяснить как и почему это случилось и кто виноват. и предотвратить в дальнейшем появления данных инцидентов.

    Хотя, аутирующим гражданам, надо перила в подъездах поспиливать - вы же все знаете и умеете по лестницам ходить - это же так просто.

  • Мозг

    Мозг
    30 минут назад

    Aligator z

    Причём таблички? Где родители? Так и в каждом туалете должна быть инструкция, в плоть до тога как задницу вытирать, чем и когда. А, у прокуратуры больше не чем заняться?



    При том, что я как родитель, не знаю, несет это тренажер опасность или нет, и даже видя что ребенок идет к тренажеру могу это проигнорировать.

  • Алхимик

    Алхимик
    20 минут назад

    Папа Римский, а у вас дома тоже над каждой розеткой знак опасности поражения электрическим током и 220 В нарисованы?

    Помимо табличек ещё и голова должна присутствовать.

    А так, чисто юридически, если не хочешь иметь проблем, предупреждал всех и вся обо всем. И все на замок. А пользоваться только после инструктажа, в некоторых случаях под контролем наставника..

    Только вот этим и должны заниматься родители. Проводить ежедневный инструктаж по ТБ при жизни в окружающем мире для своих детей. Шансы дожить до совершеннолетия сильно возрастут.

  • Алхимик

    Алхимик
    18 минут назад

    Мозг, и тем самым будете виноваты, потому что не убедились в безопасности этой вещи. Вы же её первый раз видите!

  • Мозг

    Мозг
    13 минут назад

    Алхимик

    Мозг, и тем самым будете виноваты, потому что не убедились в безопасности этой вещи. Вы же её первый раз видите!



    Да ладно, а саперов вызвать не надо? А если в момент убеждения в безопасности пострадаю я? Это тоже самое что заминировать детскую площадку, а когда кто нибудь взорвется, сказать: что эта площадка для тренировки саперов, надо было смотреть за ребенком.

  • Алхимик

    Алхимик
    4 минуты назад

    Нет, это значит что вы тоже не ознакомились как эта штука работает и полезли туда куда не надо. Инструкции читать надо. А нет инструкции и не знаешь как работает так и лезть туда не надо. . Не зная броду, не суйся в воду.

    Тем более если никто не заставляет туда лезть и нет в этом жизненной необходимости.

  • Мозг

    Мозг
    27 секунд назад

    Алхимик

    Нет, это значит что вы тоже не ознакомились как эта штука работает и полезли туда куда не надо. Инструкции читать надо. А нет инструкции и не знаешь как работает так и лезть туда не надо. . Не зная броду, не суйся в воду. Тем более если никто не заставляет туда лезть и нет в этом жизненной необходимости.



    Так в том то и дела что не дали ознакомится с инструкцией и уровнем опасности! А на счет не лезть туда, то ознакомьтесь с положением об общедомовых и общедоступных территориях.

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