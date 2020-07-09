Трагедия на детской площадке: прокурор Благовещенска требует возбуждения уголовного дела

Прокуратура Благовещенска проводит проверку в связи с причинением вреда здоровью девочке тренажёром на игровой площадке во дворе многоквартирного дома. Как установило ведомство, тренажёр предназначен для детей в возрасте от 8 лет. В нарушение закона на устройстве отсутствовала табличка с возрастным ограничением.

Это и повлекло причинение телесных повреждений девочке, не достигшей нужного возраста, сообщает прокуратура Амурской области. Материалы проверки направлены в следственный отдел по городу Благовещенску для возбуждения уголовного дела факут выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Руководителю управляющей компании прокуратура внесла представление. Напомним, уличный тренажёр придавил палец семилетней девочке. Ребёнку потребовалась экстренная медицинская помощь.

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Mr. Mustard