Амурчане смогут выйти на пенсию раньше обычного

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С 2019 года амурчане смогут выйти на два года раньше на пенсию. Для этого общий страховой стаж должен быть не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. И только при достижении 60 и 55 лет соответственно, сообщает пресс-служба пенсионного фонда России.

С 2019 года досрочная пенсия уже назначена 59 амурчанам, 10 из которых уже вышли на заслуженный отдых. В страховой стаж не включается служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, за престарелым и инвалидом, получение пособия по безработице и другие.



Узнать свой трудовой стаж можно в личном кабинете на сайте ПФР, а также на портале Госуслуг. Для учета дополнительного трудового стажа граждане могут предоставить необходимые документы в ПФР. Там же можно получить выписку о текущем стаже или обратиться для этого в любой МФЦ.