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сегодня, 13:17 12

Амурчане смогут выйти на пенсию раньше обычного

Амурчане смогут выйти на пенсию раньше обычного
Фото: pixabay.com

С 2019 года амурчане смогут выйти на два года раньше на пенсию. Для этого общий страховой стаж должен быть не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. И только при достижении 60 и 55 лет соответственно, сообщает пресс-служба пенсионного фонда России.

С 2019 года досрочная пенсия уже назначена 59 амурчанам, 10 из которых уже вышли на заслуженный отдых. В страховой стаж не включается служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, за престарелым и инвалидом, получение пособия по безработице и другие.

Узнать свой трудовой стаж можно в личном кабинете на сайте ПФР, а также на портале Госуслуг. Для учета дополнительного трудового стажа граждане могут предоставить необходимые документы в ПФР. Там же можно получить выписку о текущем стаже или обратиться для этого в любой МФЦ.

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#жизнь #областная власть

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    3 часа назад

    да смешно

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Да уж...

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Я тут усматриваю призыв для мужчин,в армии не служить,а также не учится,сразу после школы идти работать грузчиком-разнорабочим,тогда на пенсию в 60 лет пойдешь,я правильно поняла?

  • 55

    55
    2 часа назад

    Вот такие пакости только едросня может выкидывать. Чтобы заработать страховой стаж 42 года, то ты должен окончив школу сразу начать пахать, не служив и уклоняясь от армии, ни где больше не получать нормального образования (только заочное и то, только если работодатель будет в этом заинтересован), не ухаживать не за кем. При этом все равно не ранее 60 лет в любом случае пенсии не будет. Теперь представить, на каких работах человек без образования сможет работать и доживёт ли он с такой работой хотя бы до 50 лет.

  • ordinary

    ordinary
    2 часа назад

    Улыбнуло. Да. если посчитать то с 18 лет надо работать не прерывая стаж. про себя, например, скажу. Начал работать по трудовой в 84 году, далее институт 5 лет и морфлот 3 года. Итого 33 года, а если учёбу ещё отнять, то 28 лет. А мне 52 со всеми вытекающиими. Смысл этого нововведения.

  • Serega

    Serega
    2 часа назад

    Квалифицированные кадры властям больше не нужны... деградация и уныние и трындец матушке России(((

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    2 часа назад

    Да уж, облагодетельствовали... Всё о народе думают, как ему там? Как помочь-то ещё? Вот прибавили 5 реальных лет до пенсии, никого не спросив. Теперь как будто убрали 2 года на ДВ (на самом деле нет) - а орать будут из каждого утюга об этом. Бить пяткой себя в грудь - вот какие мы молодцы! Тьфу, пакость...

  • Serega

    Serega
    2 часа назад

    Как с выплатами на детей до 16 лет в честь пандемии, тонко намекают, что в 16 лет ребенок уже может сам себя обеспечивать

  • 55

    55
    2 часа назад

    У меня такое ощущение, что едросня начинает возвращать крепостное право(

  • 55

    55
    1 час назад

    Тут как в сказке) Царь Путин издал указ, что кто спасёт его дочь от Кощея, тому пол России и дочь замуж. Далее при оглашении указа выходит педросс и говорит: а теперь слушайте разъяснение к указу. Для того чтобы вязать замуж дочь Путина и получить пол России, вы должны иметь меч-кладенец, ковёр-самолёт и шапку-невидимку.

  • 55

    55
    36 минут назад

    А к реальности надо ещё добавить, что помимо всех требований надо ещё заплатить все якобы украденные Кощеем из бюджета, а фактически едросней, деньги, да ещё золотом.

  • Aligator z

    Aligator z
    36 минут назад

    Ну да. С начало исключили из стажа службу в армии и обучении в Вузе (озвучено по телевизору - начисление пенсионного возраста). Б.. благотетели, это же фейк. Кто ответит?

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