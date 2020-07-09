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В Благовещенске разыскивают мужчин по фотороботам

В Благовещенске разыскивают мужчин по фотороботам
Фото: 28.мвд.рф

В Благовещенске по подозрению в совершении особо опасного преступления разыскиваются двое мужчин. На основании показаний потерпевших и очевидцев, составлены несколько композиционных портретов подозреваемых, сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.

Первый подозреваемый: рост около 170 см, возраст 25-35 лет, волосы короткие светлые, нормального телосложения, верхние части ушных раковин с заломами (фото 1, 2 и 3).

Второй подозреваемый (в капюшоне): рост около 180 см, возраст 30-40 лет, волосы короткие светлые с залысинами, худощавого телосложения (фото 4).

Следственный отдел по городу Благовещенску просит граждан, узнавших мужчин, сообщить сведения об их личностях в следственные органы по телефонам (4162) 51-04-26, +7(924) 744-00-20.

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#криминал

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Комментарии
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  • retired21

    retired21
    14 минут назад

    фото 2 очень похож на петросяна

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