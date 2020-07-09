Формат школьных линеек на 1 сентября изменится

— Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс, — заявил министр, при этом не указав, в каком именно формате пройдут школьные праздники.



Сергей Кравцов также уточнил, что новый учебный год начнется с учётом всех требований безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса. И что Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.



Другими словами, не смотря на все заявления чиновников высшего ранга, по-прежнему остаётся непонятным, будут ли линейки на 1 сентября в этом году очными или их, как и «последний звонок» будут проводить по «зуму». Ведь Роспотребнадзор, напомним, рекомендовал отменить все массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года.