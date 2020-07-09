Амурчане, лишившиеся заработка из-за пандемии, получат временную работу

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В ближайшее время Амурская область получит 30 миллионов рублей на создание временных рабочих мест в пандемию. Список регионов, кому положена поддержка, одобрило правительство РФ. Деньги пойдут на частичное возмещение расходов по оплате труда, передаёт региональное правительство.

Сейчас правительство Амурской области готовит соглашение и разрабатывает программу, а также порядок, по которым средства будут направляться тем работодателям, кто обеспечит временную занятость людям, лишившимся заработка.

Средства рассчитаны на возмещение затрат работодателя в течение трёх месяцев из расчёта минимального размера оплаты труда плюс районный коэффициент. По предварительным подсчетам, сумма в 30 миллионов рублей позволит обеспечить заработком около 500 амурчан.

Напомним, также в Приамурье с мая действует программа, по которой граждане, лишившиеся работы в пандемию, получили возможность устроиться на общественные работы. На эти цели предусмотрено около 29 миллионов рублей из областного бюджета. На данный момент такой возможностью воспользовались 707 человек.