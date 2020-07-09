Против губернатора Хабаровского края дали показания его возможные сообщники

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Показания против главы региона дали бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб» и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей.

Четверо фигурантов дела были задержаны в ноябре 2019 года. Меру пресечения в виде заключения под стражу им избрал Басманный суд Москвы.

О задержании Фургала следственный комитет сообщил 8 июля. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе.

Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Кроме Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, пишет lenta.ru.