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сегодня, 12:14 3

Против губернатора Хабаровского края дали показания его возможные сообщники

Против губернатора Хабаровского края дали показания его возможные сообщники
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала было возбуждено после показаний нескольких арестованных россиян, предположительно, его сообщников. Об этом информагентству ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Показания против главы региона дали бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб» и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей.

Четверо фигурантов дела были задержаны в ноябре 2019 года. Меру пресечения в виде заключения под стражу им избрал Басманный суд Москвы.

О задержании Фургала следственный комитет сообщил 8 июля. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе.

Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Кроме Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, пишет lenta.ru.

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#Дальний Восток #криминал

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Комментарии
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  • --- -- ---

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    12 минут назад

    Заставили под давлением дать показания. Так правильно.

  • Демидыч

    Демидыч
    8 минут назад

    не верю!

  • Мозг

    Мозг
    3 минуты назад

    А оставшиеся на свободе подельники, сейчас будут на всех углах орать: "не верю!" " Заказуха!"

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