В Благовещенске дезинфицируют вокзалы и аэропорт

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С распространением коронавирусной инфекции снова борются сотрудники главного управления МЧС России по Амурской области. Обработку проводят дезинфицирующим хлорсодержащим раствором.



Работники пожарно-спасательной части уже обработали не только здания железнодорожного вокзала, аэропорта, автовокзала, гостиницы «Зея» и подразделений МЧС, но и храма в селе Игнатьево. Дезинфекции подвергались входы, фасады, тротуары, автостоянки, перроны и покрытия дорог, прилегающие к зданиям.



Обработка проводится по согласованию с региональным оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и министерства здравоохранения.



В областном центре уже неоднократно проводилась санобработка общественных мест: парков, вокзалов, спортивных объектов, автобусов и подъездов жилых домов.



Напомним, что за восьмое июля в Амурской области выявлено 27 новых заболевших, семь из которых в Благовещенске.