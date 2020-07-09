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сегодня, 12:01 0

В Благовещенске дезинфицируют вокзалы и аэропорт

В Благовещенске дезинфицируют вокзалы и аэропорт
Фото: 28.mchs.gov.ru

С распространением коронавирусной инфекции снова борются сотрудники главного управления МЧС России по Амурской области. Обработку проводят дезинфицирующим хлорсодержащим раствором.

Работники пожарно-спасательной части уже обработали не только здания железнодорожного вокзала, аэропорта, автовокзала, гостиницы «Зея» и подразделений МЧС, но и храма в селе Игнатьево. Дезинфекции подвергались входы, фасады, тротуары, автостоянки, перроны и покрытия дорог, прилегающие к зданиям.

Обработка проводится по согласованию с региональным оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и министерства здравоохранения.

В областном центре уже неоднократно проводилась санобработка общественных мест: парков, вокзалов, спортивных объектов, автобусов и подъездов жилых домов.

Напомним, что за восьмое июля в Амурской области выявлено 27 новых заболевших, семь из которых в Благовещенске.

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#коронавирус #МЧС

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