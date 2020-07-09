Главный архитектор Свободного заключён под стражу

Фото: оперативная съёмка СУ СК РФ по Амурской области

Благовещенский городской суд на два месяца заключил под стражу начальника отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный.

Адвокат чиновника был не согласен с данным решением и просил избрать более мягкую меру пресечения. Однако суд счел, что на свободе подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства, сообщает пресс-служба городского суда.

Как сообщало «Амур.Инфо» ранее, Юрий Бороздин был задержан 8 июля. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2017 году он организовал выдачу местной жительнице разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, строительство которого в действительности не производилось и не могло производиться на земельном участке, который ранее был незаконно отчуждён из муниципальной собственности.

На данном участке в настоящее время расположены здание и сооружение дымохода котельной, находящиеся в муниципальной собственности. Сносу они не подвергались. Однако на основании полученного разрешения на ввод в эксплуатацию якобы созданного объекта (административного здания и складских помещений) в единый государственный реестр недвижимости были внесены сведения о праве собственности на него местной жительницы.

В связи с тем, что чиновник в настоящее время находится в лечебном учреждении, судебное заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи.