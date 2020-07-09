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сегодня, 11:34 3

В Тамбовском районе назначен новый начальник полиции

В Тамбовском районе назначен новый начальник полиции
Фото: 28.мвд.рф

Руководителя личному составу представил начальник амурского управления Константин Носков. Алексей Чесноков получил служебное удостоверение в торжественной обстановке, сообщает пресс-служба полиции.

Начальник областного управления поставил, в качестве приоритетной, задачу по принятию мер, направленных на повышение эффективности раскрытия преступлений, а также напомнил о недопустимости «палочной системы» в оценке работы подчинённых.

Алексей Чесноков родился 3 января 1985 года в Благовещенске. В 2012 году окончил Московскую академию предпринимательства по специальности «Юриспруденция», в 2020 году – академию МВД России.

В органах внутренних дел служит с 2007 года. Новый руководитель подразделения награждён нагрудным знаком «Участник боевых действий», медалью «За отличие в службе» III степени.

В Тамбовском районе проживет более 21 тысячи человек. За 5 месяцев года в данном территории зафиксировано снижение преступлений, в том числе, тяжких и особо тяжких. Снизилось количество краж, не зарегистрировано убийств, разбойных нападений, хулиганств. Отмечается положительная динамика по противодействию наркопреступности.

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#областная власть

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Мальчик хочет в тамбов.Тамбовский волк ему товарищ.

  • Абрахман

    Абрахман
    34 минуты назад

    В каких боевых действиях участвовал этот юноша?

  • --- -- ---

    --- -- ---
    14 минут назад

    За какие заслуги мажорика порулить посадили, Носкова протеже по-любому. В 35 лет кражи кур самое то раскрывать.

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