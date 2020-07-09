В Тамбовском районе назначен новый начальник полиции

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Руководителя личному составу представил начальник амурского управления Константин Носков. Алексей Чесноков получил служебное удостоверение в торжественной обстановке, сообщает пресс-служба полиции.

Начальник областного управления поставил, в качестве приоритетной, задачу по принятию мер, направленных на повышение эффективности раскрытия преступлений, а также напомнил о недопустимости «палочной системы» в оценке работы подчинённых.

Алексей Чесноков родился 3 января 1985 года в Благовещенске. В 2012 году окончил Московскую академию предпринимательства по специальности «Юриспруденция», в 2020 году – академию МВД России.

В органах внутренних дел служит с 2007 года. Новый руководитель подразделения награждён нагрудным знаком «Участник боевых действий», медалью «За отличие в службе» III степени.

В Тамбовском районе проживет более 21 тысячи человек. За 5 месяцев года в данном территории зафиксировано снижение преступлений, в том числе, тяжких и особо тяжких. Снизилось количество краж, не зарегистрировано убийств, разбойных нападений, хулиганств. Отмечается положительная динамика по противодействию наркопреступности.