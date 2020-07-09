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сегодня, 11:26 16

В Благовещенске зарегистрировали третьего кандидата на пост мэра города

В Благовещенске зарегистрировали третьего кандидата на пост мэра города
Фото: благовещенск.рф

Олег Имамеев подал документы в городскую думу для участия в конкурсе на пост главы города. Сейчас он занимает должность первого заместителя мэра Благовещенска.

Олегу Имамееву 46 лет, он родился в селе Константиновка Амурской области, получил образование в Благовещенском сельскохозяйственном институте, освоив специальность «инженер-электрик». С 1997 по 1999 года проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, в 2012 году завершил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2005 году был избран депутатом Благовещенской городской думы IV, V и VIсозывов. С сентября 2014 по июль 2019 года был депутатом законодательного собрания Амурской области VII созыва. В настоящее время Олег Имамеев — первый заместитель мэра Благовещенска.

Первый этап — конкурс документов состоится 14 июля. В ходе второго этапа конкурсная комиссия рассмотрит профессиональные и личные качества кандидатов на пост мэра, и представит не менее двух кандидатур депутатам городской думы для голосования. На очередном заседании Думы 23 июля 2020 года депутатам предстоит в ходе тайного голосования выбрать из представленных кандидатур мэра Благовещенска, сообщает пресс-служба городской думы.

Первым для участия в конкурсе на пост градоначальника областной столицы зарегистрировали директора муниципального центра международного сотрудничества Сергея Шимко, вторым кандидатом стал Георгий Белик.

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#выборы #городская власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    я думал его на руках внесут и сразу в кресло мэра без этой бумажной волокиты .....

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Как неожиданно...

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Поздравлять уже можно?

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    Из всех кандидатов - самый очевидный и адекватный мэр. Да, его готовили на это место. И что в этом плохого? Знаете, как управлять городом лучше - подавайте документы, кто вас останавливает?

  • Житель28

    Житель28
    1 час назад

    Ну все теперь тротуарная плитка наше все!

  • Принтер

    Принтер
    1 час назад

    Народ никогда не будет доволен! Умеешь лучше-иди к власти!Сделай хоть что-то на благо города, только строчить и умеют, на это все!!!

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    Да прекратите вы уже этот цирк, назначьте Имамеева. Без всяких заседаний. Все уже год назад всё поняли. Держат граждан за полных дураков. Фикция как голосование по поправкам

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Мизантроп со стажем

    Из всех кандидатов - самый очевидный и адекватный мэр. Да, его готовили на это место. И что в этом плохого? Знаете, как управлять городом лучше - подавайте документы, кто вас останавливает?



    Только выбранный народом мэр будет думать о городе и людях, проголосовавших за него.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Антон Патоков

    Да прекратите вы уже этот цирк, назначьте Имамеева. Без всяких заседаний. Все уже год назад всё поняли. Держат граждан за полных дураков. Фикция как голосование по поправкам



    Это называется "демократия по царски".

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Принтер

    Народ никогда не будет доволен! Умеешь лучше-иди к власти!Сделай хоть что-то на благо города, только строчить и умеют, на это все!!!



    Ну почему же, Мигулю до сих пор вспоминают хорошим словом.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Антон Патоков

    Да прекратите вы уже этот цирк, назначьте Имамеева. Без всяких заседаний. Все уже год назад всё поняли. Держат граждан за полных дураков. Фикция как голосование по поправкам



    Антошка, всё должно быть гармонично

  • Иван Предыбайло

    Иван Предыбайло
    1 час назад

    Александра Анатольевича,он порядок навёл бы в городе

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Иван Предыбайло

    Александра Анатольевича,он порядок навёл бы в городе



    Ему и в Москве неплохо живётся

  • Принтер

    Принтер
    58 минут назад

    Антон Патоков

    Да прекратите вы уже этот цирк, назначьте Имамеева. Без всяких заседаний. Все уже год назад всё поняли. Держат граждан за полных дураков. Фикция как голосование по поправкам



    Вы бы изучили законодательство для начала, может быть тогда узнали все процедуры по избранию главы города!

  • Tуман

    Tуман
    56 минут назад

    Принтер

    Антон Патоков

    Да прекратите вы уже этот цирк, назначьте Имамеева. Без всяких заседаний. Все уже год назад всё поняли. Держат граждан за полных дураков. Фикция как голосование по поправкам



    Вы бы изучили законодательство для начала, может быть тогда узнали все процедуры по избранию главы города!



    Это он от неосведомлённости такой злой.

    Так-то парнишка неплохой, просто не все мечты сбываются у него

  • Демидыч

    Демидыч
    46 минут назад

    не легитимный мэр-не будет у него народного уважения

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