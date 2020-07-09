В Благовещенске зарегистрировали третьего кандидата на пост мэра города

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Олег Имамеев подал документы в городскую думу для участия в конкурсе на пост главы города. Сейчас он занимает должность первого заместителя мэра Благовещенска.

Олегу Имамееву 46 лет, он родился в селе Константиновка Амурской области, получил образование в Благовещенском сельскохозяйственном институте, освоив специальность «инженер-электрик». С 1997 по 1999 года проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, в 2012 году завершил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2005 году был избран депутатом Благовещенской городской думы IV, V и VIсозывов. С сентября 2014 по июль 2019 года был депутатом законодательного собрания Амурской области VII созыва. В настоящее время Олег Имамеев — первый заместитель мэра Благовещенска.

Первый этап — конкурс документов состоится 14 июля. В ходе второго этапа конкурсная комиссия рассмотрит профессиональные и личные качества кандидатов на пост мэра, и представит не менее двух кандидатур депутатам городской думы для голосования. На очередном заседании Думы 23 июля 2020 года депутатам предстоит в ходе тайного голосования выбрать из представленных кандидатур мэра Благовещенска, сообщает пресс-служба городской думы.

Первым для участия в конкурсе на пост градоначальника областной столицы зарегистрировали директора муниципального центра международного сотрудничества Сергея Шимко, вторым кандидатом стал Георгий Белик.