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В Свободном идет реконструкция очистных сооружений

В Свободном идет реконструкция очистных сооружений
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Свободном продолжается реконструкция очистных сооружений канализации. Масштабные работы стартовали в декабре 2019 года в районе озера Большанка, сообщает пресс-служба амурского Минстроя.

– Работы ведутся поэтапно. На первом этапе будут построены административно-бытовые здания и первая очередь очистных сооружений мощностью 10 000 кубических метров стоков в сутки, на втором – вторая очередь очистных сооружений. Уже построены здания механической и биологической очистки, в них идет монтаж оборудования. Параллельно ведутся работы по строительству административного здания. По второй очереди мы также к работам приступили. Все очистные сооружения будут закрытого типа, что и требуется всеми современными нормами, — доложил министру руководитель подрядной организации Дмитрий Ковтун.

Как подчеркнул глава Свободного Владимир Константинов, для города данный объект очень важен. Старые очистные сооружения справляются с трудом. К новым сетям планируется подключить не только центральную часть города, но и поселок Ударный, а также станцию Михайло-Чесноковская. Кроме того, после завершения всех работ появится возможность увеличить пропускную способность канализации и дополнительно выводить стоки из центральной части города.

– Сдача объекта запланирована на сентябрь 2021 года. Сегодня мы познакомились с объектом, убедились, что работы идут в срок, что подрядчик обеспечен всем необходимым для выполнения поставленных перед ним задач», — подвел итоги рабочей встречи министр строительства и архитектуры Приамурья Николай Сибиряков.

Данный объект строится в рамках «единой субсидии», выделенной Амурской области Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Общая стоимость объекта 1 миллиард 800 тысяч рублей. Контракт на выполнение работ по первому этапу заключен в декабре 2019 года.

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#ЖКХ #Свободный #строительство

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