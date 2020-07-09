Первым в области газовую котельную запустит Циолковский

Фото: vashgorod.ru

В Приамурье разработана и утверждена региональная программа газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций области на 2018 – 2022 годы. Губернатор Амурской области Василий Орлов провел совещание по вопросам газификации на территории региона, сообщает пресс-служба правительства области.

В региональной программе определены первоочередные населенные пункты, подлежащие газификации:

ЗАТО Циолковский, города Свободный и Благовещенск, а также Благовещенский район (Чигири). Подготовлен Проект программы газификации области на 2021-2025 годы, сейчас он проходит согласования.

Что касается первого этапа, то он предполагает газификацию котельной в ЗАТО Циолковский. Согласно графикам, межпоселковый газопровод, который и будет поставлять голубое топливо в новый город, будет построен уже в декабре 2020 года. Строительно-монтажные работы и техническое присоединение котельной планируют завершить к лету 2021 года.

«Нужно своевременно предоставить деньги муниципалитету, чтобы там уже сейчас могли начать поиск подрядчика. Это очень важно, ведь уже к началу следующего отопительного сезона эта котельная должна работать, обеспечивать теплоснабжение», - обратился глава Приамурья Василий Орлов к руководству областного минфина.

Также завершается разработка ПСД на строительство 20,5 км внутригородских газораспределительных сетей в Свободном. Заключаются тендеры на разработку ПСД для перевода на газ котельных в городе Президентского внимания. Строительно-монтажные работы здесь намечены на 2021-2022 годы, присоединение – на 2022 год.

Что касается Чигирей, то в текущем году необходима разработка схемы газификации, в 2021 – ПСД на строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей, а в 2022 – строительно-монтажные работы. Предварительно протяженность 1 этапа внутрипоселковых газораспределительных сетей – 20 км. К 2025 году предполагается перевод котельной на потребление природного газа и газификация 1 промышленного потребителя, ряда домовладений.

В Благовещенске в этом году также нужно разработать схемы газификации, а в 2021 – ПСД на строительство внутригородских газораспределительных сетей, стройку планируется начать в 2022 году. Предварительно протяженность 1 этапа внутригородских газораспределительных сетей превысит 50 км. К 2025 году предполагается газифицировать 1 котельную, расположенную в 800 квартале, 7 промышленных потребителей.