Бурхановку чистят от куч мусора

Фото: благовещенск.рф

Четвёртого июля рабочие, ремонтировавшие пересечение улиц Калина и Северная, обнаружили в подземном русле Бурхановки настоящий клад из автомобильных шин и досок. В подземном русле нашли даже стиральную машинку, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Завалы затрудняли движение воды. Сейчас рабочие расчищают лотки подземной части Бурхановки. Также во время ремонта дороги рабочие обнаружили проседание грунта. Причиной стала повреждённая водоотводная труба. Восстановить порядок поручили специалистам МКП «ГСТК».

Просмотров всего: 812

#ЖКХ

распечатать

Mr. Mustard