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Трагедия на детской площадке: тренажёр чуть не отрубил палец семилетней девочке

Трагедия на детской площадке: тренажёр чуть не отрубил палец семилетней девочке

30 июня 2020 года Инна Герасимова не забудет никогда. В этот день её семья приехала по адресу Горького, 318 — во двор нового дома, куда переезжает мама женщины. Семья планировала помогать бабушке с переездом. Дочь Инны, 7-летняя Полина, побежала играть на детскую площадку. Через несколько минут оттуда раздался крик ребёнка.

— Дочь подошла к уличному тренажёру. Подняла поручни вверх, он завис и, когда ребёнок потянулся его опустить, с грохотом упал ей на пальчик и размозжил его. Мы не узнали крик своего ребёнка, я даже не сразу среагировала. Она никогда так не кричала, — вспоминает мама девочки.

Трагедию зафиксировали камеры видеонаблюдения. Родители в момент происшествия находились рядом, ребёнок был под присмотром. Но кто ждёт опасности от детской площадки? Она ведь априори должна быть островком безопасности для маленьких посетителей.

Родители сразу же отвезли ребёнка в Амурскую областную детскую клиническую больницу. По словам мамы, врачи микрохирургии собирали палец малышки по частям.

— Ребёнок может остаться без пальчика. Всё пришили, но пока ничего не приживается. Палец темнеет, возможно отмирание тканей. Дочь держится хорошо, улыбается. Но она уже просто не чувствует боли, пальчик атрофирован. Полина у меня спортсменка, фигуристка. Мы собирались ехать на сборы в Сочи, а теперь лежим в больнице по чьей-то вине, — рассказывает Инна Герасимова.

Дом, во дворе которого случилась трагедия, новый — он был сдан в эксплуатацию в августе прошлого года. А вот тренажёры на детской площадке то ли самодельные, то ли просто устаревшие. Но однозначно — опасные для детей. Мама Полины уверена, что на площадке установлены и другие опасные для жизни спортивные снаряды. С вопросом о том, кто несёт ответственность за исправность дворовых тренажёров, редакция обратилась к юристам.

— Всё зависит от того, входит ли детская площадка, на которой расположен этот тренажер в состав общего имущества многоквартирного дома. Если земля муниципальная, то работы по содержанию, в том числе тренажера, детской площадки должна проводить местная администрация. Если же площадка включена в состав общего имущества многоквартирного дома, то обязанность по ее содержанию лежит на управляющей организации или ТСЖ в соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации. Таким образом, необходимо выяснить, за кем закреплена данная земля, за муниципалитетом, или же за управляющей компанией, — рассказала руководитель правового центра Арпеник Галоян.

В управляющей компании, которая обслуживает дом по адресу Горького, 318 отметили, что установкой тренажеров во дворе занимался застройщик, «управляйка» же следит лишь за исправностью конструкции.

— Наша компания не отвечает за изделие, мы следим за его состоянием. Тренажёр был исправен, жалоб от жильцов на его работу не поступало. На площадке он был установлен застройщиком. Вообще этот снаряд не предназначен для использования 7-летним ребёнком, это именно спортивный тренажёр, а не детский аттракцион, тренажёр для взрослых. Несчастный случай произошёл от того, что ребёнок находился без должного присмотра. Сейчас тренажёр обездвижили, ту часть, что упала на палец девочки, приварили. Теперь тренажёр свою функцию не выполняет. Для того, чтобы демонтировать его, необходимо решение собрания собственников, при этом, проголосовать за демонтаж должны хотя бы 51% жильцов, — прокомментировал ситуацию инженер управляющей компании.

Однако таблички, ограничивающей пребывание на площадке детей определённого возраста и запрещающей использование общедоступных тренажёров, во дворе не установлено.

Родители девочки после случившегося написали заявление в полицию, сейчас по следам происшествия проводится проверка. После ролика на местном телеканале, этим делом заинтересовалась прокуратура. Мама уже обратилась с заявлением в суд.

— Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации, я хочу возместить наш моральный и материальный ущерб, — рассказывает Инна Герасимова.

Сейчас Полина находится на амбулаторном лечении, родители ежедневно возят девочку на перевязки. К сожалению, состояние малышки не улучшается. Врачи не исключают возможность отмирания тканей. В этом случае не избежать ампутации и мама Полины очень переживает, что ребёнок останется без пальца. Девочка правша и без большого пальца правой руки ей придётся не просто. Полина в этом году закончила первый класс, научилась писать. Теперь ребёнку предстоит учиться есть, писать и рисовать левой рукой. Вот так обычная прогулка в один миг изменила жизнь маленького человека. Кого винить в случившемся и кто ответит за последствия несчастного случая — пока неизвестно.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    2 часа назад



    Вообще этот снаряд не предназначен для использования 7-летним ребёнком, это именно спортивный тренажёр, а не детский аттракцион, тренажёр для взрослых. Несчастный случай произошёл от того, что ребёнок находился без должного присмотра. Сейчас тренажёр обездвижили, ту часть, что упала на палец девочки, приварили. Теперь тренажёр свою функцию не выполняет.



    Аутист штоли?

    Если у тебя тренажёр не отвечает всем требованиям безопасности и должен эксплуатироваться только взрослыми - обноси ограждением и ставь предупреждающие таблички.

    Чё за бред - под присмотром или без. Может и стройки забором не нужно обносить - все же знают, что может кирпич на голову упасть.

    капец - кого только в инженеры не набирают. по объявлениям штоли. ответственности - ноль.

    при клятом СССР уже бы со скамейки СИЗО интервью давал и впереди годов 5 маячило за подобный базар.

    PS^ Полине - здоровья. дай то бог, чтобы всё обошлось и было все хорошо.

  • Пётр Соловьёв

    Пётр Соловьёв
    2 часа назад

    Самое главное, что площадка огорожена ЗАБОРОМ (больше заборов хороших и разных). А тренажёр странный какой-то: что он тренирует и каким образом по видео не понятно - просто опускается и подымается достаточно лёгкая железяка. Лучше бы шведскую стенку поставили и турник.

  • Вета007

    Вета007
    2 часа назад

    Если на площадке находятся взрослые тренажеры, родители должны были объяснить своему ребенку, чтобы к ним не подходил. И вообще, в таком возрасте дети еще очень глупые касательно оценки рисков. До лет 10 надо быть постоянно готовым, что он там где-нибудь поранится. Один вон на детской качеле с игрушкой качался (9лет!), заехал себе в глаз, обошлось слава богу, неделю лечили. Другой (7лет) под карусель за мячом полез. Если место новое особенно, нужно хотя бы пару раз с ребенком погулять вместе, показать хотя бы где может быть опасно и к чему лучше не подходить. Так вон и к качеле 7летки подходили, пока на ней качались, им прилетало. Я считаю, что родители виноваты, надо было смотреть за дитем. А по видео видно отлично, что не были рядом, не проверили опасность тренажера, иди мол гуляй куда хочешь. А если бы там люк не закрытый был рядом и она в него упала бы???

  • nogi8

    nogi8
    1 час назад

    да это понятно, сейчас началась игра в пинпонг, это не наше, это они, и вообще вы сами виноваты

  • nogi8

    nogi8
    1 час назад

    эти тренажеры понаставят застройщики, лишь бы заставить место, потому что это дешево и сердито, никто о безопасности не думает, и должны висеть таблички везде с возрастом, в любой цивилизованной стране их бы всех засудили, начиная от застройщика, из-за отсутствия инструкции

  • I77

    I77
    1 час назад

    Зачем взрослые тренажеры ставить на детской площадке????

  • I77

    I77
    1 час назад

    Здоровья девочке!

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    nogi8эти тренажеры понаставят застройщики, лишь бы заставить место, потому что это дешево и сердито, никто о безопасности не думает, и должны висеть таблички везде с возрастом, в любой цивилизованной стране их бы всех засудили, начиная от застройщика, из-за отсутствия инструкции


    Если ребенок полезет на лесенку на площадке и упадет с нее тоже застройщик виноват? Не надо было такую высокую делать и таблички рядом не стояло? Что за бред. Ну поставили вы табличку. 7 летний ребенок ее что, читать будет? А если он не умеет??? Опять же дело упирается в родителей, которые и должны были прочитать эту табличку. И проинсируктировать ребенка. Стопудово они даже не зашли ни разу на эту площадку. Если тренажер исправен, пусть на себя пеняют. А тренажеры сейчас разные. У нас во дворе куча целая, никто еще не пострадал, хотя там тоже движущиеся части есть типа такого же тренажера.

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Привыкли, что во дворе одна качеля да турник... А тренажеры очень полезны, это занятия спортом на свежем воздухе. Реабилитация людей с проблемами со здоровьем. Меня очень выручали. Так что не надо тут агитировать давайте все уберем. Даже если вы их не на площадке поставите, а отдельно, дети все равно туда залезут. Им просто все надо объяснять и показывать, а не плюнуть на ребенка и своим невниманием сломать ему жизнь!!!

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Странно нынче. Родители везде виноватых найдут, хотя за семилетним нужен глаз да глаз.

    Ребенку сил и выздоровления.

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    ГеральтСтранно нынче. Родители везде виноватых найдут, хотя за семилетним нужен глаз да глаз.

    Ребенку сил и выздоровления.


    Младшему 8, до сих пор с ним хожу гулять, потому как лезет вечно куда не надо... Мне бы и в голову не пришло туда забраться, а он лезет. И старший 10 лет регулярно где-то царапается, застревает и падает... Это дети. Не виноватых надо искать, а ребенка лечить и смотреть за ним... Малышке выздоровления!

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Вета007

    nogi8эти тренажеры понаставят застройщики, лишь бы заставить место, потому что это дешево и сердито, никто о безопасности не думает, и должны висеть таблички везде с возрастом, в любой цивилизованной стране их бы всех засудили, начиная от застройщика, из-за отсутствия инструкции


    Если ребенок полезет на лесенку на площадке и упадет с нее тоже застройщик виноват? Не надо было такую высокую делать и таблички рядом не стояло? Что за бред. Ну поставили вы табличку. 7 летний ребенок ее что, читать будет? А если он не умеет??? Опять же дело упирается в родителей, которые и должны были прочитать эту табличку. И проинсируктировать ребенка. Стопудово они даже не зашли ни разу на эту площадку. Если тренажер исправен, пусть на себя пеняют. А тренажеры сейчас разные. У нас во дворе куча целая, никто еще не пострадал, хотя там тоже движущиеся части есть типа такого же тренажера.


    это вы бредите. причем конкретно.

    при строительстве и благоустройстве территорий должно просчитываться все, в том числе и то, что сраную табличку читать никто не будет и всё равно туда полезут.

    чёж вы со своими под ручку ходите? объяснили бы и делу край. то ходите же - потому что ваши объяснения ребёнку - как зайцу стоп-сигнал.

    а посему все ОТКРЫТЫЕ свободному доступу конструкции и сооружения должны бытье безопасны для людей всех возрастов

  • Мозг

    Мозг
    56 минут назад

    Вета007

    nogi8эти тренажеры понаставят застройщики, лишь бы заставить место, потому что это дешево и сердито, никто о безопасности не думает, и должны висеть таблички везде с возрастом, в любой цивилизованной стране их бы всех засудили, начиная от застройщика, из-за отсутствия инструкции


    Если ребенок полезет на лесенку на площадке и упадет с нее тоже застройщик виноват? Не надо было такую высокую делать и таблички рядом не стояло? Что за бред. Ну поставили вы табличку. 7 летний ребенок ее что, читать будет? А если он не умеет??? Опять же дело упирается в родителей, которые и должны были прочитать эту табличку. И проинсируктировать ребенка. Стопудово они даже не зашли ни разу на эту площадку. Если тренажер исправен, пусть на себя пеняют. А тренажеры сейчас разные. У нас во дворе куча целая, никто еще не пострадал, хотя там тоже движущиеся части есть типа такого же тренажера.


    Да, будет виноват застройщик. так как есть требование безопасности к объектам расположенных на детской площадке.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    54 минуты назад

    Виноватыми будут:

    - управляющая компания;

    - производитель металла, ведь на материал тренажёра наверняка не найдутся сертификаты;

    - инженер-конструктор тренажёра, который не предусмотрел возможность засовывания пальцев куда не надо;

    - застройщик, который не предусмотрел... Ну вы поняли;

    - члены приёмной комиссии, которые не предусмотрели засовывание пальцев;

    Т.е. все, кроме родителей, которые не смотрят за засовыванием конечностей своих чад и не выполняют свои родительские обязанности.

  • Вета007

    Вета007
    47 минут назад

    Тогда площадка должна быть пустая. С мягким покрытием. Очень мягким. Что ты туда ни поставь - обо все можно убиться. А если ребенка вот на той дорожке на видео машина собьет, когда перебегать будет, еще и производитель машины будет виноват. И водитель. И производитель асфальта. И управляйка. И бабушка, которая купила квартиру в этом проклятом доме. И застройщик обязательно. А если упадет на площадке и разобьет нос - будет виноват производитель покрытия, который не написал, что до такого-то возраста по нему нельзя бегать!!! Вы вообще детей видели когда-нибудь или просто пишете лишь бы что?

  • Мозг

    Мозг
    41 минута назад

    Вета007

    Тогда площадка должна быть пустая. С мягким покрытием. Очень мягким. Что ты туда ни поставь - обо все можно убиться. А если ребенка вот на той дорожке на видео машина собьет, когда перебегать будет, еще и производитель машины будет виноват. И водитель. И производитель асфальта. И управляйка. И бабушка, которая купила квартиру в этом проклятом доме. И застройщик обязательно. А если упадет на площадке и разобьет нос - будет виноват производитель покрытия, который не написал, что до такого-то возраста по нему нельзя бегать!!! Вы вообще детей видели когда-нибудь или просто пишете лишь бы что?



    У меня их трое (детей) и что?

  • Вета007

    Вета007
    37 минут назад

    Мне дорого здоровье моего ребенка. Старшего отпускаю одного, потому что ему инструктаж несколько лет вдалбливался в голову каждую прогулку. Так что вряд ли он там убьется. А с младшим хожу и учу. Это дети. 50 раз скажешь на 51 запомнит. А тактика "пусть делает что хочет, я потом найду кто виноват" это страшно в первую очередь за ребенка. Статистика гибели и исчезновений самостоятельных малышей говорит сама за себя. Если вам дорог ребенок - вы о нем заботитесь. Не дорог - чего вы тогда бегаете виноватых ищете. У меня есть соображение, что родители боятся, что если не найдут виноватого, признают виноватыми их и тогда уже опека на учет поставит. Вот это я могу понять. Ну пусть ищут, и даже пусть найдут. Ребенку нужна помощь и поддержка семьи, а не эти разборки. Но ювенальщина не спит, потому имеем вот это вот...

  • Вета007

    Вета007
    36 минут назад

    Мозг
    Вета007

    Тогда площадка должна быть пустая. С мягким покрытием. Очень мягким. Что ты туда ни поставь - обо все можно убиться. А если ребенка вот на той дорожке на видео машина собьет, когда перебегать будет, еще и производитель машины будет виноват. И водитель. И производитель асфальта. И управляйка. И бабушка, которая купила квартиру в этом проклятом доме. И застройщик обязательно. А если упадет на площадке и разобьет нос - будет виноват производитель покрытия, который не написал, что до такого-то возраста по нему нельзя бегать!!! Вы вообще детей видели когда-нибудь или просто пишете лишь бы что?



    У меня их трое (детей) и что?


    Вы с ними хоть раз гуляли? Или сидели на площадке уткнувшись в телефон, мол сами разберутся?

  • Папа Римский

    Папа Римский
    34 минуты назад

    Вета007

    У меня есть соображение, что родители боятся, что если не найдут виноватого, признают виноватыми их и тогда уже опека на учет поставит. Вот это я могу понять. Ну пусть ищут, и даже пусть найдут. Ребенку нужна помощь и поддержка семьи, а не эти разборки. Но ювенальщина не спит, потому имеем вот это вот...



    вам пора голову лечить.

  • Вета007

    Вета007
    31 минута назад

    Папа Римский
    Вета007

    У меня есть соображение, что родители боятся, что если не найдут виноватого, признают виноватыми их и тогда уже опека на учет поставит. Вот это я могу понять. Ну пусть ищут, и даже пусть найдут. Ребенку нужна помощь и поддержка семьи, а не эти разборки. Но ювенальщина не спит, потому имеем вот это вот...



    вам пора голову лечить.


    Это вам пора голову лечить. Не знаете, а людей оскорбляете. Мои дети тоже травмы получали, обычные бытовые травмы. И каждый раз приходили инспектора разбираться, как он получил эту травму. И писали на каждую царапину объяснение как так получилось. На учете не стоим слава богу, но каждый такой случай, когда приходилось обращаться в больницу, тщательно проверяется.

  • Мозг

    Мозг
    31 минута назад

    Вета007

    Мне дорого здоровье моего ребенка. Старшего отпускаю одного, потому что ему инструктаж несколько лет вдалбливался в голову каждую прогулку. Так что вряд ли он там убьется. А с младшим хожу и учу. Это дети. 50 раз скажешь на 51 запомнит. А тактика "пусть делает что хочет, я потом найду кто виноват" это страшно в первую очередь за ребенка. Статистика гибели и исчезновений самостоятельных малышей говорит сама за себя. Если вам дорог ребенок - вы о нем заботитесь. Не дорог - чего вы тогда бегаете виноватых ищете. У меня есть соображение, что родители боятся, что если не найдут виноватого, признают виноватыми их и тогда уже опека на учет поставит. Вот это я могу понять. Ну пусть ищут, и даже пусть найдут. Ребенку нужна помощь и поддержка семьи, а не эти разборки. Но ювенальщина не спит, потому имеем вот это вот...



    Так ни кто не снимает ответственности за произошедшее с родителей, но и виноват тот кто устанавливает не безопасные объекты на детских площадках. Один родитель успел остановить ребенка, а второй за своим не уследил. А по вашей логике, на детских площадках, надо открыть все канализационные люки, а все вокруг заминировать, залить кислотой и боевыми отравляющими веществами, и пусть родители контролируют своих чад, что бы с ними ничего не случилось!

  • Lazorik

    Lazorik
    24 минуты назад

    Я голосую против демонтажа. Ибо это тупо, демонтировать турник из-за глупости ребенка. тогда надо запретить и все колющие и режущие предметы (чтоб дети не поранились), квартиры строить без окон (чтоб дети не падали) и т.д. Если родители будут объяснять ребенку что можно а что нельзя, что опасно а что нет, то и турники не нужно будет заваривать и демонтировать.. А так, если ребенку не объяснили ничего, то он может и с разбегу об стену дома голову разбить... потом дом сносить придется...

  • Мозг

    Мозг
    21 минута назад

    Вета007

    Мозг

    Вета007

    Тогда площадка должна быть пустая. С мягким покрытием. Очень мягким. Что ты туда ни поставь - обо все можно убиться. А если ребенка вот на той дорожке на видео машина собьет, когда перебегать будет, еще и производитель машины будет виноват. И водитель. И производитель асфальта. И управляйка. И бабушка, которая купила квартиру в этом проклятом доме. И застройщик обязательно. А если упадет на площадке и разобьет нос - будет виноват производитель покрытия, который не написал, что до такого-то возраста по нему нельзя бегать!!! Вы вообще детей видели когда-нибудь или просто пишете лишь бы что?



    У меня их трое (детей) и что?



    Вы с ними хоть раз гуляли? Или сидели на площадке уткнувшись в телефон, мол сами разберутся?


    Мне проще, у меня частный дом и свой двор.

  • Вета007

    Вета007
    13 минут назад

    Мозг
    Вета007

    Мозг

    Вета007

    Тогда площадка должна быть пустая. С мягким покрытием. Очень мягким. Что ты туда ни поставь - обо все можно убиться. А если ребенка вот на той дорожке на видео машина собьет, когда перебегать будет, еще и производитель машины будет виноват. И водитель. И производитель асфальта. И управляйка. И бабушка, которая купила квартиру в этом проклятом доме. И застройщик обязательно. А если упадет на площадке и разобьет нос - будет виноват производитель покрытия, который не написал, что до такого-то возраста по нему нельзя бегать!!! Вы вообще детей видели когда-нибудь или просто пишете лишь бы что?



    У меня их трое (детей) и что?



    Вы с ними хоть раз гуляли? Или сидели на площадке уткнувшись в телефон, мол сами разберутся?


    Мне проще, у меня частный дом и свой двор.


    Сравнили... А колодца у вас нет? Или вы его засыпали, чтобы дети не убились? И инструментывсе прячете под замок? Я сама выросла в частном доме. Так родители нам каждый день мозги выносили где есть опасность и куда нельзя подходить и что трогать, потому что там не было никого, кого можно было бы обвинить. А все опасности не спрячешь. А сейчас родителям плевать. Доверяют детей кому попало и чему попало. А расплачиваются дети.

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