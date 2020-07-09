Трагедия на детской площадке: тренажёр чуть не отрубил палец семилетней девочке

30 июня 2020 года Инна Герасимова не забудет никогда. В этот день её семья приехала по адресу Горького, 318 — во двор нового дома, куда переезжает мама женщины. Семья планировала помогать бабушке с переездом. Дочь Инны, 7-летняя Полина, побежала играть на детскую площадку. Через несколько минут оттуда раздался крик ребёнка.

— Дочь подошла к уличному тренажёру. Подняла поручни вверх, он завис и, когда ребёнок потянулся его опустить, с грохотом упал ей на пальчик и размозжил его. Мы не узнали крик своего ребёнка, я даже не сразу среагировала. Она никогда так не кричала, — вспоминает мама девочки.

Трагедию зафиксировали камеры видеонаблюдения. Родители в момент происшествия находились рядом, ребёнок был под присмотром. Но кто ждёт опасности от детской площадки? Она ведь априори должна быть островком безопасности для маленьких посетителей.

Родители сразу же отвезли ребёнка в Амурскую областную детскую клиническую больницу. По словам мамы, врачи микрохирургии собирали палец малышки по частям.

— Ребёнок может остаться без пальчика. Всё пришили, но пока ничего не приживается. Палец темнеет, возможно отмирание тканей. Дочь держится хорошо, улыбается. Но она уже просто не чувствует боли, пальчик атрофирован. Полина у меня спортсменка, фигуристка. Мы собирались ехать на сборы в Сочи, а теперь лежим в больнице по чьей-то вине, — рассказывает Инна Герасимова.

Дом, во дворе которого случилась трагедия, новый — он был сдан в эксплуатацию в августе прошлого года. А вот тренажёры на детской площадке то ли самодельные, то ли просто устаревшие. Но однозначно — опасные для детей. Мама Полины уверена, что на площадке установлены и другие опасные для жизни спортивные снаряды. С вопросом о том, кто несёт ответственность за исправность дворовых тренажёров, редакция обратилась к юристам.

— Всё зависит от того, входит ли детская площадка, на которой расположен этот тренажер в состав общего имущества многоквартирного дома. Если земля муниципальная, то работы по содержанию, в том числе тренажера, детской площадки должна проводить местная администрация. Если же площадка включена в состав общего имущества многоквартирного дома, то обязанность по ее содержанию лежит на управляющей организации или ТСЖ в соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации. Таким образом, необходимо выяснить, за кем закреплена данная земля, за муниципалитетом, или же за управляющей компанией, — рассказала руководитель правового центра Арпеник Галоян.

В управляющей компании, которая обслуживает дом по адресу Горького, 318 отметили, что установкой тренажеров во дворе занимался застройщик, «управляйка» же следит лишь за исправностью конструкции.

— Наша компания не отвечает за изделие, мы следим за его состоянием. Тренажёр был исправен, жалоб от жильцов на его работу не поступало. На площадке он был установлен застройщиком. Вообще этот снаряд не предназначен для использования 7-летним ребёнком, это именно спортивный тренажёр, а не детский аттракцион, тренажёр для взрослых. Несчастный случай произошёл от того, что ребёнок находился без должного присмотра. Сейчас тренажёр обездвижили, ту часть, что упала на палец девочки, приварили. Теперь тренажёр свою функцию не выполняет. Для того, чтобы демонтировать его, необходимо решение собрания собственников, при этом, проголосовать за демонтаж должны хотя бы 51% жильцов, — прокомментировал ситуацию инженер управляющей компании.

Однако таблички, ограничивающей пребывание на площадке детей определённого возраста и запрещающей использование общедоступных тренажёров, во дворе не установлено.

Родители девочки после случившегося написали заявление в полицию, сейчас по следам происшествия проводится проверка. После ролика на местном телеканале, этим делом заинтересовалась прокуратура. Мама уже обратилась с заявлением в суд.

— Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации, я хочу возместить наш моральный и материальный ущерб, — рассказывает Инна Герасимова.

Сейчас Полина находится на амбулаторном лечении, родители ежедневно возят девочку на перевязки. К сожалению, состояние малышки не улучшается. Врачи не исключают возможность отмирания тканей. В этом случае не избежать ампутации и мама Полины очень переживает, что ребёнок останется без пальца. Девочка правша и без большого пальца правой руки ей придётся не просто. Полина в этом году закончила первый класс, научилась писать. Теперь ребёнку предстоит учиться есть, писать и рисовать левой рукой. Вот так обычная прогулка в один миг изменила жизнь маленького человека. Кого винить в случившемся и кто ответит за последствия несчастного случая — пока неизвестно.