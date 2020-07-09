Перелеты по Дальнему Востоку могут стать дешевле

Все началось с того, что в конце мая этого года вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туристическую отрасль после пандемии.



Министерство предлагает ввести социальный налоговый вычет для граждан РФ, которые совершают туристическую поездку на Дальний Восток, то есть возвращать таким россиянам часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Отмечается, что эти предложения были направлены в Ростуризм и могут войти в разрабатываемый им нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».



Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин 25 мая призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки и посоветовал провести летние отпуска, не покидая пределов России.