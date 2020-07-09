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сегодня, 10:12 3

Перелеты по Дальнему Востоку могут стать дешевле

Перелеты по Дальнему Востоку могут стать дешевле

Минвостокразвития предложило субсидировать перелеты по ДФО для поддержки туризма во время пандемии. Предложение об этом уже направлено в Ростуризм, передаёт ТАСС.

Все началось с того, что в конце мая этого года вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туристическую отрасль после пандемии.

Министерство предлагает ввести социальный налоговый вычет для граждан РФ, которые совершают туристическую поездку на Дальний Восток, то есть возвращать таким россиянам часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Отмечается, что эти предложения были направлены в Ростуризм и могут войти в разрабатываемый им нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин 25 мая призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки и посоветовал провести летние отпуска, не покидая пределов России.

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#Дальний Восток #транспорт #туризм

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    А могут и не стать.

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    Могут стать, но не станут

  • Serega

    Serega
    2 часа назад

    слова "наверное" в заголовке не хватает

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