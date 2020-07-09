Туристический центр у лечебного источника откроют в Приамурье

Амурские общественники возрождают старинное поселение в Сковородинском районе, откуда возили воду к царскому столу. Первый шаг им удалось сделать благодаря президентскому гранту, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект «Игнашинская слобода» – назад в будущее» инициировала одноимённая общественная организация из Сковородинского района. Цель активистов – создать условия по возрождению и сохранению исторической памяти населённого пункта как культурно-исторического наследия освоения и развития приграничного Приамурья.

Первый шаг на пути к воплощению в жизнь своей идеи амурчане делают благодаря поддержке от Фонда Президентских грантов, которая составила почти полмиллиона рублей. На эти средства инициаторы проекта создают информационный сайт, в дальнейшем снимут видеофильм об истории Игнашинской слободы, её становлении, упадке и перспективах возрождения.

Также в планах проведение региональной конференции о стратегии развития Проекта в «Точке кипения» при Правительстве Амурской области. Дальнейшие планы у жителей Сковородинского района более масштабные.

– Мы планируем сделать село Игнашино туристическим центром. Оно подходит под развитие внутреннего туризма в Амурской области: напротив находится парк Мохэ в китайском поселке Бейдзи, там аэропорт, туда более миллиона китайских туристов приезжает. В нашем селе хотим сделать профилакторий рядом с целебным игнашинским источником, откуда поили водой самого Николая II. Но это в дальнейшем, а пока хотим рассказать амурчанам и гостям Приамурья о том, что такое Игнашинская слобода, – поделился один из представителей общественной организации Анатолий Симчук.

По документам, станица Игнашино образовалась в 1857 году. Казаки, которые основали станицу, заметили, что местные жители мало болеют, практически не страдают от цинги. И выяснили: в нескольких верстах от станицы есть целебный источник.



Неожиданную «рекламу» амурской воде сделал будущий Император Николай II. В июне 1891 года цесаревич путешествовал по Амуру, и его угостили целебной водой из игнашинского ключа.

После Великой Октябрьской революции курорт не забросили — он благополучно и эффективно работал. Все рухнуло в 1940 году. Перед самой Великой Отечественной войной в лечебнице случился пожар, восстанавливать ее в трудное военное время не стали, а после — забыли. В середине прошлого века — 1965 году, в заповедном месте построили детский оздоровительный пионерский лагерь, который просуществовал до времен перестройки.

Теперь амурчане хотят возродить ранее популярное место в Игнашино возле источника и привлечь к нему туристов. Районный власти пошли навстречу активным амурчанам.

– Жители села Игнашино обращались к нам со своим проектом. Проект «Игнашинская слобода» заслуживает внимания, потому что он покажет амурчанам, как красиво в селе: вокруг глухая тайга и лечебный источник, территорию вокруг которого хотят облагородить. Мы и дальше будем поддерживать инициативу жителей, оказывать посильное участие, – рассказал глава Сковородинского района Алексей Прохоров.

Проект «Игнашинская слобода» – назад в будущее», инициированный жителями Сковородинского района, победил во втором конкурсе Президентских грантов 2020 года в направлении «Сохранение исторической памяти». Снять фильм и провести региональную конференцию по популяризации своего проекта амурчане планируют до конца октября.

В заключение отметим, в конкурсе Фонда Президентских грантов 2020 года от Приамурья поучаствовали 40 проектов, 10 из которых победили и получили грантовую поддержку. Их тематика разнообразная: пропаганда здорового образа жизни, работа с детьми с ОВЗ, организация творческого фестиваля, сохранение исторической памяти.