Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:00 3

Мусорный завод «БлагЭко» передадут минприроды Приамурья

Мусорный завод «БлагЭко» передадут минприроды Приамурья
Фото: благовещенск.рф

Уже долгое время комплекс находится в 99% готовности. Завод не могут запустить, потому что в настоящее время нет эксплуатирующей организации.

– На сегодняшний день достигнута договорённость с региональным министерством природных ресурсов, что комплекс «БлагЭко» будет принят в областную собственность, и эксплуатирующая организация начнёт работу по сортировке бытового мусора, — рассказал на выездном совещании первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

Вынужденный простой повлиял на состояние объекта. Сейчас необходимо провести повторную противопожарную обработку, восстановить откосы, очистить скважину и провести некоторые другие виды работ.

Напомним, что на ремонт «БлагЭко» в амурской столице планируется выделить девять миллионов рублей. 15 мая объявили сразу три аукциона Один из них предусматривает ремонт водозаборной скважины, в рамках ещё одного, рабочим предстоит удалить с поверхности стен плесень, при том, что завод не проработал ни дня.

В ходе выездного совещания, подрядчики подтвердили, что запланированный объём работ будет выполнен в указанные сроки. Сообщается, что уже в середине августа этого года должны быть проведены тестовые подключения всех систем, проверена работа котельной. После чего объект будет принят в областную собственность.

В будущем планируется, что завод будет многозадачным. Помимо сортировки мусора «БлагЭко» имеет технологическое оборудование для компостирования – это способствует уменьшению общей мусорной массы. Кроме того, компост может быть использован при производстве различных абсорбентов, а также для создания плодородного гумуса для городских газонов и цветников.

В дальнейшем сортировочные линии могут быть дополнены другими перерабатывающими производствами. Например, комплексы по переработке отдельно пластика, стёкла, бумаги и прочих отходов.

Как сообщало Амур.инфо завод строился в две очереди. Возведение первой обошлось в 199,69 миллиона рублей, вторая стоила более миллиарда рублей.

Просмотров всего: 455

#производство #технологии

распечатать


Общество

Амурские военные получат электронные карты нового поколения
Экономика 13

Амурский иван-чай планируют продавать в Японии
Общество 2

На Амурский ГПЗ доставили 900-тонный деметанизатор для четвертой технологической линии
В России и мире 2

Эксперт рассказал, почему нужно отключать Bluetooth на смартфоне
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Папа Римский

    Папа Римский
    2 часа назад

    какая может быть скважина рядом с мусорным полигоном?

    разве что для технических нужд - для заполнения системы отопления.

    как это без хоз.питьевого водопровода такой проект Государевой экспертизы проходил? Работникам то ручки мыть надобно.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    угробили государственный миллиард на строительство! А сколько еще убытков-содержание, демонтаж, утилизация, рекультивация земли! Хозяйственники.

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    alex 3

    угробили государственный миллиард на строительство! А сколько еще убытков-содержание, демонтаж, утилизация, рекультивация земли! Хозяйственники.



    Ради этого миллиарда все и затевалось.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь