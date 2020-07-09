Мусорный завод «БлагЭко» передадут минприроды Приамурья

Фото: благовещенск.рф

Уже долгое время комплекс находится в 99% готовности. Завод не могут запустить, потому что в настоящее время нет эксплуатирующей организации.

– На сегодняшний день достигнута договорённость с региональным министерством природных ресурсов, что комплекс «БлагЭко» будет принят в областную собственность, и эксплуатирующая организация начнёт работу по сортировке бытового мусора, — рассказал на выездном совещании первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

Вынужденный простой повлиял на состояние объекта. Сейчас необходимо провести повторную противопожарную обработку, восстановить откосы, очистить скважину и провести некоторые другие виды работ.

Напомним, что на ремонт «БлагЭко» в амурской столице планируется выделить девять миллионов рублей. 15 мая объявили сразу три аукциона Один из них предусматривает ремонт водозаборной скважины, в рамках ещё одного, рабочим предстоит удалить с поверхности стен плесень, при том, что завод не проработал ни дня.

В ходе выездного совещания, подрядчики подтвердили, что запланированный объём работ будет выполнен в указанные сроки. Сообщается, что уже в середине августа этого года должны быть проведены тестовые подключения всех систем, проверена работа котельной. После чего объект будет принят в областную собственность.

В будущем планируется, что завод будет многозадачным. Помимо сортировки мусора «БлагЭко» имеет технологическое оборудование для компостирования – это способствует уменьшению общей мусорной массы. Кроме того, компост может быть использован при производстве различных абсорбентов, а также для создания плодородного гумуса для городских газонов и цветников.

В дальнейшем сортировочные линии могут быть дополнены другими перерабатывающими производствами. Например, комплексы по переработке отдельно пластика, стёкла, бумаги и прочих отходов.

Как сообщало Амур.инфо завод строился в две очереди. Возведение первой обошлось в 199,69 миллиона рублей, вторая стоила более миллиарда рублей.