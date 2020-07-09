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9июля
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сегодня, 09:31 2

Губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в убийстве

Губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в убийстве
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу о покушении на убийство.

По данным следствия, чиновник является организатором покушения и убийства ряда предпринимателей. Преступления организованной преступной группы были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Следователи также намерены обратиться в суд для заключения его под стражу.

— По делу кроме чиновника ранее были задержаны четверо активных участников организованной группы, каждому из которых уже предъявлены обвинения, – сообщает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Следствие продолжает сбор доказательств вины задержанных, а также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории других областей.

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#губернатор #Дальний Восток #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    5 минут назад

    политическая заказуха

  • alex 3

    alex 3
    4 минуты назад

    вот тебе и "юрьев день". Где еще есть неугодные? В Якутии?

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