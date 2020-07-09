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сегодня, 09:19 0

В Чигирях из окна 7-го этажа выпал 5-летний мальчик

В Чигирях из окна 7-го этажа выпал 5-летний мальчик
Фото: ru.depositphotos.com

На окраине Благовещенска из окна 7-го этажа выпал ребёнок. Трагедия произошла на улице Тепличной.

В редакцию Амур.инфо обратилась очевидица трагического события.

«Из окна 7-го этажа вчера выпал ребенок 5 или 6 лет, дом по улице Тепличная 12/2. Может вы узнаете жив ли он. Переживает весь дом. Я живу в этом доме. Около 20.00 ребенок облокотился на москитную сетку. А мать, вроде как, мыла полы. Я услышала только какой-то жуткий треск, как будто упало и разбилось огромное стекло. Мальчик сначала упал на козырек подъезда, а потом и на асфальт,» — рассказала амурчанка.

Как сообщает следственное управления следственного комитета Российской Федерации по Амурской области, вечером 8 июля из окна на седьмом этаже дома по улице Тепличной в селе Чигири Благовещенского района выпал мальчик 2015 года рождения. От полученных в результате падения травм ребёнок скончался. По факту гибели мальчика проводится проверка.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#дети #происшествия

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