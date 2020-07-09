Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:09 1

Благовещенцы выберут, какие деревья высаживать на Калинина

Благовещенцы выберут, какие деревья высаживать на Калинина
Фото: благовещенск.рф

Тополиный пух может исчезнуть с улицы Калинина после ремонта. Мэрия решила обратиться к горожанам с вопросом какие деревья там высаживать. Кроме привычных благовещенцам тополей и карагачей, нам предлагают проголосовать за рябины или даже за ёлки. Кроме того, муниципалитет не исключает, что обочины одной из центральных городских улиц украсятся чем-то более интересным, например, черемухой.

Напомним, что на Калинина идет грандиозный ремонт, который планируют закончить к осени. Муниципалитет предлагает горожанам высказаться по поводу озеленения главной транспортной артерии до 22 июля.

Опрос проводится в Instagram-аккаунте городской администрации. Результаты опроса систематизируют, после чего опубликуют на той же площадке, а также на сайте мэрии.

Просмотров всего: 154

#городская власть

распечатать


Власть 25

Зарегистрирован второй кандидат в мэры Благовещенска
Культура

«Литературный» сквер в Благовещенске преобразится к концу недели
Власть 89

В Благовещенске зарегистрировали первого кандидата на должность мэра
Общество 22

В столице Приамурья будут бороться с перекопами
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • амурская алена

    амурская алена
    1 минута назад

    Черемуха,это хорошо,когда она ,без червей,а с ними,жуткое зрелище,лучше сирень,рябина,боярышник,хвойные деревья--это супер,но дорогие и в начале роста ,очень трудно приживаются,чуть подрастут,могут спилить на новый год,поэтому не подходят.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь