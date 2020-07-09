Благовещенцы выберут, какие деревья высаживать на Калинина

Фото: благовещенск.рф

Тополиный пух может исчезнуть с улицы Калинина после ремонта. Мэрия решила обратиться к горожанам с вопросом какие деревья там высаживать. Кроме привычных благовещенцам тополей и карагачей, нам предлагают проголосовать за рябины или даже за ёлки. Кроме того, муниципалитет не исключает, что обочины одной из центральных городских улиц украсятся чем-то более интересным, например, черемухой.

Напомним, что на Калинина идет грандиозный ремонт, который планируют закончить к осени. Муниципалитет предлагает горожанам высказаться по поводу озеленения главной транспортной артерии до 22 июля.

Опрос проводится в Instagram-аккаунте городской администрации. Результаты опроса систематизируют, после чего опубликуют на той же площадке, а также на сайте мэрии.