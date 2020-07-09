Выбор читателей за 8 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 8 июля.

Вчера вечером, в городском парке Благовещенска произошло ЧП. 10-летняя девочка в течение пяти минут провисела вниз головой на неисправном аттракционе «Джин».

В Амурской области задержан начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями.

В Амурской области лабораторно подтверждены 27 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 944 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба правительства области.



Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев назвал пять мест, где есть высокий риск заразиться коронавирусом. Опасность подстерегает нас даже на улице, пишет «АиФ».