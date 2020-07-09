Выбор читателей за 8 июля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 8 июля.
В Благовещенском горпарке девочка пять минут провисела вниз головой на застрявшем аттракционе
Вчера вечером, в городском парке Благовещенска произошло ЧП. 10-летняя девочка в течение пяти минут провисела вниз головой на неисправном аттракционе «Джин».
В Свободном задержали начальника отдела администрации
В Амурской области задержан начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями.
В Приамурье за сутки нашли 27 новых заражений COVID-19
В Амурской области лабораторно подтверждены 27 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 944 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба правительства области.
Врачи назвали места, где проще всего заразиться коронавирусом
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев назвал пять мест, где есть высокий риск заразиться коронавирусом. Опасность подстерегает нас даже на улице, пишет «АиФ».
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