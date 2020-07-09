Астрологический прогноз на 9 июля

Восход Солнца: 04:30

Заход Солнца: 20:39

Солнце в Раке.

Овен. День перемен и перемещений. Он обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение — оно ошибочно. Принимайте решения самостоятельно. Во второй половине дня существует вероятность конфликтной ситуации в семье. Будьте внимательны и великодушны к близким людям. Благоприятный день. Возможно, сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней. Признание и успех вам гарантированы в том случае, если ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего. Вероятно, близкий человек окажет вам неоценимую услугу, и вы еще раз убедитесь в его преданности вам.

Телец. Финансовая удача находится на вашей стороны, можно делать покупки и планировать шоппинг. Благоприятный день. Звезды способствуют реализации идей и замыслов прошлой недели. Деловые контакты, обращения в общественные организации и правительственные учреждения будут успешны. Хороший день для заключения брака, свидания с любимым человеком, нового знакомства, которое может перерасти в длительные серьезные отношения.

Близнецы. Вам нужно меньше переживать по поводу любовной истории, которая приключилась с ним накануне вечером. Ваше замешательство может быть связано с целями, которые вы для себя уже очертили, но пока не знаете, как их достичь.

Рак. Неблагоприятный во всех отношениях день. Домашние хлопоты, мелкие ссоры или неприятное известие потребуют от вас решительных действий и максимум усилий. В результате возможно ухудшение материального положения и самочувствия. Во избежание финансовых потерь не придавайте большого значения событиям, требующим денежных вложений. Этот день идеально подходит для внедрения новых идей, воплощения фантазий, реализации планов. Вкладывайте деньги в обучение.

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Лев. Сегодня Тельцам пригодится общительность. Дополнив это качество приветливостью и гибкостью, вы «придетесь ко двору» в любой ситуации и в любом сообществе. Сегодня вы сможете решить целый ряд служебных вопросов, ваш профессионализм обязательно заметит начальство.

Дева. Тельца ждет безоблачное положение в финансах, поэтому свободную сумму можно пустить на личные расходы. К примеру, устроить легкий шопинг, посетить салон красоты или развлечься с друзьями в боулинге. Личная жизнь Водолея будет спокойной и мирной —осень настроит его на установление внутреннего равновесия и гармонии с окружающим миром. Будущее будет видеться отчетливо, многие ощутят уверенность в собственных силах.

Весы. Постарайтесь проявить такт по отношению к обиженному человеку, даже если причиной его расстройства стали не вы. Опасный день, связанный с травмами, авариями, ненастными случаями, болезнями. Будьте осторожны, в этот период возможнынервные срывы. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков и сигарет, нервных и физических перегрузок. Нежелательны сексуальные контакты.

Скорпион. День успешный для тех Скорпионов, кто самостоятельно осмыслил план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить свои проблемы. Звезды предупреждают, то это может принести разочарование. Не стоит проявлять излишнюю доверчивость. Вы можете оказаться уязвимым. Не исключены негативные перемены личной жизни. Звезды советуют романтичному по натуре Раку отложить в сторону работу и важные встречи. Этот день подходит для энергичной деятельности, а вот свидания могут сложиться очень удачно.

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Стрелец. День неблагоприятен для покупок, принятия важных решений и серьезных обязательств. Возможно ухудшение материального положения. Сегодня – не лучший день для решения серьезных вопросов. Звезды не будут склонять Козерога к тому, чтобы корпеть над учебниками или заниматься другими делами, требующими внимания.

Козерог. Этот день несет с собой трудности в общенииили бытовые хлопоты. Испытания, уготованные вам судьбой, легче переноситьрядом с близким человеком или доверенным лицом, чей совет может оказатьсяочень ценным. Считается, что этот день благоприятен для приворота или борьбы с плотскими страстями. Сон может быть вещим и исполнится ровно через неделю. Опасный день. Постарайтесь избегать неосторожных высказываний и злоупотребления алкоголем. Вероятны неприятные известия, которые застанут вас врасплох. Если не потеряете решительности в действиях, не пойдете на поводу тщеславия и гордыни, то сможете справиться с возникшими проблемами.

Водолей. Все ваши стремления будут направлены на достижение успеха, причем в различных областях. Главным залогом отличного результата будет ваша дисциплинированность и ответственность. День отмечен снижением защитных сил организма. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Вряд ли это будет что-нибудь серьезное, скорее всего легкая простуда. Вам лучше немного полежать дома. Внимательно отнеситесь к питанию. Рекомендуются массаж и водные процедуры.

Рыбы. Пользуйтесь малейшими возможностями отдохнуть, поспать, отложить дела на несколько часов, развлечься. Пассивный день. Сегодня, как никогда, Рыбам пригодится тактика выжидания. Рекомендуется плыть по течению. Желательно не вмешиваться в обычный ход событий - тогда большая часть неприятностей исчезнет сама собой. К концу дня вы почувствуете покой и равновесие ощущений. У женщин-Рыб в делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что ей удастся встретить человека, который будет заботиться о ней, возьмет часть проблем на себя. В любом случае Рыбам нужно смотреть в будущее с оптимизмом.

Астролог: Вальдемар Небоходцев