Зарегистрирован второй кандидат в мэры Благовещенска

В Благовещенской городской думе зарегистрировали второго кандидата на должность мэра Благовещенска. В конкурсе на пост главы города примет участие Георгий Белик.



Георгию Белику 36 лет, он коренной житель Благовещенска, получил образование в Дальневосточном аграрном университете, квалификация «инженер». В 2013 году закончил обучение в Амурском государственном университете по федеральной программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ по специальности «Cтратегический менеджмент». Георгий Белик работает директором ООО «Система».



Напомним, 7 июля 2020 года для участия в конкурсе на пост градоначальника областной столицы зарегистрировали директора муниципального центра международного сотрудничества Сергея Шимко.



Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра города Благовещенска будут принимать до четверга 9 июля. 14 июля 2020 года состоится первый этап — конкурс документов. В ходе второго этапа конкурсная комиссия рассмотрит профессиональные и личные качества кандидатов и представит не менее двух кандидатур депутатам городской думы для голосования.



23 июля депутаты в ходе тайного голосования выберут мэра Благовещенска.