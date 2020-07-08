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Зарегистрирован второй кандидат в мэры Благовещенска

Зарегистрирован второй кандидат в мэры Благовещенска

В Благовещенской городской думе зарегистрировали второго кандидата на должность мэра Благовещенска. В конкурсе на пост главы города примет участие Георгий Белик.

Георгию Белику 36 лет, он коренной житель Благовещенска, получил образование в Дальневосточном аграрном университете, квалификация «инженер». В 2013 году закончил обучение в Амурском государственном университете по федеральной программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ по специальности «Cтратегический менеджмент». Георгий Белик работает директором ООО «Система».

Напомним, 7 июля 2020 года для участия в конкурсе на пост градоначальника областной столицы зарегистрировали директора муниципального центра международного сотрудничества Сергея Шимко.

Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра города Благовещенска будут принимать до четверга 9 июля. 14 июля 2020 года состоится первый этап — конкурс документов. В ходе второго этапа конкурсная комиссия рассмотрит профессиональные и личные качества кандидатов и представит не менее двух кандидатур депутатам городской думы для голосования.

23 июля депутаты в ходе тайного голосования выберут мэра Благовещенска.

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#выборы #городская власть

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Комментарии
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    29 минут назад

    Вот не торкает этот фарс. Господин Имамаеев с улыбочкой зарегится последним, зная все расклады. Блевать хочется от нашей действительности. Во что страну превратили?

  • Демидыч

    Демидыч
    24 минуты назад

    Оксана Чупрова обеспечит победу Имамеева

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    19 минут назад

    Огласите весь список, пожалуйста.

  • Local

    Local
    11 минут назад

    Я вангую. Калита вторично.

    Интерпретируйте как угодно.

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