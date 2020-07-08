Благовещенцы увидят парад пограничных кораблей в День окончания Второй мировой войны

Если в конце августа будут сняты ограничения, амурчане смогут увидеть много интересного во время празднования окончания Второй мировой войны. Мероприятия Года памяти и славы в Благовещенске планируется провести со 2 по 5 сентября. В городе состоятся около 150 акций.

Некоторые итоги проведённых юбилейных мероприятий подвели сегодня на заседании оргкомитета под руководством губернатора области Василия Орлова. День Победы в этом году прошел без масштабных массовых мероприятий. Но вместе с тем более 50 праздничных акций, флэшмобов прошли в онлайн-формате в первом полугодии 2020 г.: «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Сад памяти», «Подарок ветерану», «Письма Победы» и другие. Наиболее значимые из них были приурочены ко Дню Победы, Дню памяти и скорби.

Также 9 Мая только учреждениями культуры области проведено более 300 акций и мероприятий, принять участие в которых мог каждый, не выходя из дома. В торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, прошедших в первом полугодии, приняли участие более 765 тыс. чел, в том числе более 5 тыс. волонтеров.

1 562 ветеранам вручены медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Награды также будут вручены до 3 сентября в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Члены оргкомитета обсудили и планы по празднованию Дня окончания Второй мировой войны. Напомним, 24 апреля Президент Российской Федерации подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.

В рамках празднования Дня окончания Второй мировой войны на базе парка «Патриот» планируется слёт военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов из 29 муниципальных образований. Здесь же пройдет и торжественное вступление в ряды юнармейцев 230 учащихся кадетского корпуса.

3 сентября запланировано проведение финала региональной военно-спортивной игры Победа – 2020. В этот же день пройдет единый тематический «Урок Победы» среди учащихся общего, профессионального и высшего образования с охватом более 12 000 человек. Со 2 по 4 сентября 2020 года запланировано и проведение областного молодежного патриотического форума.

При поддержке министерства образования и науки области общественная организация мотолюбителей «МотоПатриот» проведет реконструкцию событий Великой Отечественной войны «Бой после Победы» (охватом более 3000 человек).

Праздничные мероприятия Года памяти и славы в Благовещенске планируется провести со 2 по 5 сентября. Если в конце августа будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий, в городе состоится порядка 150 мероприятий.

Одним из самых зрелищных 3 сентября станет прохождение войск Благовещенского гарнизона. Возможно, будет организовано прохождение по реке Амур пограничных кораблей.

Помимо этого в областном центре состоится закладка четырех капсул с землей городов-героев Мурманска, Тулы, Смоленска и Минска. Они будут размещены у памятника воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

На 5 сентября в парке «Дружба» запланирована концертно-развлекательная программа и военно-историческая реконструкция, посвященная событиям августа 1945 года