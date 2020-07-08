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Ушел из жизни основатель оркестра «Ровесников» Виктор Гора

Ушел из жизни основатель оркестра «Ровесников» Виктор Гора
Фото: kult.amurobl.ru

В Благовещенске на 85 году жизни скончался Виктор Гора. Он был основателем оркестра народных инструментов образцового танцевального коллектива «Ровесники», ансамбля народных инструментов «Карусель» амурской областной филармонии.

Виктор Иосифович родился в 1936 году в селе Верхнебелое Ромненского района Амурской области. Окончил Хабаровское музыкальное училище.

а высокое профессиональное мастерство музыкант награжден медалью «За трудовую доблесть», знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу», почетным званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», почетной грамотой министерства культуры и архивного дела Амурской области, благодарностью губернатора Амурской области.

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#культура #память

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