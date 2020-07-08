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«Литературный» сквер в Благовещенске преобразится к концу недели

«Литературный» сквер в Благовещенске преобразится к концу недели
Фото: благовещенск.рф

Благовещенская библиотека искусств обновится благодаря участию города в национальном проекте «Культура». Фасад и внутреннее наполнение библиотеки станут красивыми и современными, ремонт должны завершить к концу августа, сообщает администрация Благовещенска.

К этому же времени планируется завершить и благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, на первом этаже которого размещается библиотека искусств. Работы проводятся ещё по одному национальному проекту: «Жильё и городская среда».

В финальной стадии работы по обустройству пешеходных дорожек и установки нового бордюра в сквере перед библиотекой. На дорожках уложили новую цветную плитку, а чтобы избежать скопления дождевой воды, территорию отсыпали и подняли на один уровень с тротуаром. Полностью завершить благоустройство планируют до конца этой недели.

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#городская власть #культура

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