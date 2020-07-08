Благовещенские молодожёны: «Пусть коронавирус боится нас!»

Перед Благовещенским дворцом бракосочетаний сегодня было многолюдно. Регистрацию брака в День семьи любви и верности решили провести 29 пар, а по Амурской области будет создано 58 новых семей.

ЗАГС соблюдает все меры противодействия коронавирусу, поэтому на бракосочетании могут присутствовать не более семи человек с использованием средств индивидуальной защиты. Остальные гости могут увидеть онлайн трансляцию бракосочетания со своих мобильных устройств, и встретить молодых уже на выходе из Дворца бракосочетания традиционным дождём из лепестков роз. Амур.инфо не упустило возможности поздравить молодожёнов с праздником и взять небольшие интервью.

Элина и Семён Мезендиновы из Благовещенска планировали пожениться именно в день святых Петра и Февронии. Подали заявление в ЗАГС ещё в октябре. И даже коронавирус не стал этому помехой.

— Пусть коронавирус боится нас! — говорит со счастливой улыбкой Элина.

Благовещенск пополнится новой четой Занегиных. Валерия из Талакана и Данил и с. Николаевки после свадьбы решили обосноваться в Благовещенске. Этого счастливого дня ждали с января.

— В этот день большинство пар заключают брак, так как он особенный, под покровительством святых, — считает невеста.

Также в этот день свадьбу справила молодая семья Демиденко. Александр и Анастасия из села Тамбовки планируют остаться в Благовещенске и очень рады, что поженились именно в этот день.



Начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова очень положительно относится к празднику.

— За все 14 лет проведения, свадьбы всегда удачные, успешные и запоминающиеся, — говорит руководитель ЗАГСа.

К дате приурочены два вида свадебных торжеств. В первый день, 7 июля, проходило чествование пар, которые прожили в браке 24 и более лет. Таких семей всего 70, они получили медали за любовь и верность. А во второй день, 8 июля, проходила регистрация молодожёнов. Несмотря на то, что праздник пришелся на середину недели, ажиотаж вокруг него достаточно большой. Количество новобрачных не уменьшилось в сравнении с прошлым годом, даже в период сложной эпидемиологической обстановки.

Кстати, в этом году в мае брак заключили на 113 пар больше, чем обычно. Также наблюдается снижение брачного возраста, в среднем молодым от 21 до 26 лет.

У памятника святым Петру и Февронии, установленном в 2011 году у Дворца бракосочетаний каждый год 8 июля проводятся молебны. В этом году его провел председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии священник Святослав Шевченко.

После молебна священнослужитель дал прихожанам напутствие на счастливую семейную жизнь. А сам праздник он посоветовал провести с родными и близкими. Мало кто знает, что на памятнике с обратной стороны сидит заяц. Свою догадку на этот счет высказал и Святослав. Он считает, что это связано с продолжением рода и способствует улучшению демографии.