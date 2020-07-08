Вдовы ветеранов получили деньги на покупку жилья

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Семи вдовам участников Великой Отечественной войны вручили свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, передает амурское минсоцзащиты.

В настоящее время все женщины, состоящие на учете в качестве нуждающихся, приобрели жильё. Об этом сегодня, 8 июля, на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказала министр социальной защиты населения области Наталья Киселёва.

В этом году размер выплаты составил 2 222 640 рублей, исходя из норматива 36 кв. м и средней рыночной стоимости за «квадрат» (61 739 рублей). Всего в 2020 году Амурской области на эти цели выделены средства федерального бюджета в объеме почти 15,8 миллиона рублей.

Отметим, обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны проходит в рамках указа президента. За весь период действия в Амурской области улучшили жилищные условия 2209 ветеранов Великой Отечественной войны и вдов.