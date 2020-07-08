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сегодня, 16:55 5

В Приамурье за сутки нашли 27 новых заражений COVID-19

В Приамурье за сутки нашли 27 новых заражений COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 27 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 944 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба правительства области.

В Благовещенске обнаружены семь случаев, в Свободном – шесть, в Тынде и Прогрессе – по три, два в Райчихинске, по одному в Белогорске, Ивановском, Мазановском, Серышевском, Сковородинском и Тындинском районах.

844 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

С заражёнными контактировали 2 322 человека, на самоизоляции находятся 2 312 человек. В изоляторах – 10 человек.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    А.и. вы где цифры берёте? Ответьте. На офиц. сайте пишут что выздоровевших 1.002 чел.

  • dance

    dance
    1 час назад

    А они прятались, что их пришлось искать?

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Два пишем,один в уме,да какая разница,у них свой подсчет,что на самом деле ,одному богу известно.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    51 минута назад

    "В ПРИАМУРЬЕ ЗА СУТКИ НАШЛИ 27 НОВЫХ ЗАРАЖЕНИЙ COVID-19" Владелец изменился-заголовки-крутизна....нашли....

  • Вета007

    Вета007
    32 минуты назад

    danceА они прятались, что их пришлось искать?


    Похоже что так)))) Видимо, с собаками искали))) Судя по свежим новостям, новых журналистов по объявлениям набирали... Хоть бы в требования грамотность поставили что ли....

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