В Приамурье за сутки нашли 27 новых заражений COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждены 27 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 944 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба правительства области.



В Благовещенске обнаружены семь случаев, в Свободном – шесть, в Тынде и Прогрессе – по три, два в Райчихинске, по одному в Белогорске, Ивановском, Мазановском, Серышевском, Сковородинском и Тындинском районах.



844 человека выписаны из стационара с выздоровлением.



С заражёнными контактировали 2 322 человека, на самоизоляции находятся 2 312 человек. В изоляторах – 10 человек.