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сегодня, 16:40 3

Оператор аттракциона, на котором застряла девочка, нарушил инструкцию

Оператор аттракциона, на котором застряла девочка, нарушил инструкцию

Специалисты амурского Гостехнадзора закончили проверку инцидента в городском парке Благовещенска, когда девочка на пять минут зависла вниз головой на застрявшем «Джине». Как выяснили эксперты, сам аттракцион технически исправен.

— В рамках проверки были обнаружены нарушения инструкции по эксплуатации. Пользоваться аттракционом могут дети с 14 лет и не ниже 140 сантиметров. Кроме того, запрещена эксплуатация аттракциона в дождь – приводящие резиновые детали скользят по приводной рамке. Также запрещена эксплуатация с одним пассажиром, — рассказал начальник инспекции Гостехнадзора Амурской области Андрей Гутник.

На момент происшествия ребёнок находился в «Джине» один. С собственником аттракциона ведётся работа, выясняются детали происшествия, проверяются журналы инструктажа.

Сам аттракцион технически исправен. Его проверяли на прошлой неделе.

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#дети #отдых #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    так ждали открытия, что готовы катать хоть как.....

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    АИ -девочку разыщите. Может её в отряд космонавтов пора готовить!

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад



    Сам аттракцион технически исправен. Его проверяли на прошлой неделе.



    насколько помню - при ЧП на механизме происходит его внеочередная проверка перед дальнейшей эксплуатацией.

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