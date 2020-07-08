Оператор аттракциона, на котором застряла девочка, нарушил инструкцию

Специалисты амурского Гостехнадзора закончили проверку инцидента в городском парке Благовещенска, когда девочка на пять минут зависла вниз головой на застрявшем «Джине». Как выяснили эксперты, сам аттракцион технически исправен.



— В рамках проверки были обнаружены нарушения инструкции по эксплуатации. Пользоваться аттракционом могут дети с 14 лет и не ниже 140 сантиметров. Кроме того, запрещена эксплуатация аттракциона в дождь – приводящие резиновые детали скользят по приводной рамке. Также запрещена эксплуатация с одним пассажиром, — рассказал начальник инспекции Гостехнадзора Амурской области Андрей Гутник.



На момент происшествия ребёнок находился в «Джине» один. С собственником аттракциона ведётся работа, выясняются детали происшествия, проверяются журналы инструктажа.



Сам аттракцион технически исправен. Его проверяли на прошлой неделе.