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сегодня, 16:26 9

Число жертв ливней в Японии достигло 57 человек

Число жертв ливней в Японии достигло 57 человек
Фото: REUTERS / Kyodo

Из-за наводнений и поползней, вызванных обильными ливнями, в Японии погибли уже пятьдесят семь человек. Больше всего погибших - 54 человека – в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Двое человек обнаружены в состоянии остановки сердца и лёгких, 10 человек числятся пропавшими без вести, пишут РИА «Новости».

В префектурах Кагосима, Оита и Фукуока пропавшими без вести числятся шесть человек.

Ливни обрушились на юго-западные районы Японии с раннего утра субботы. На месте работают спасатели и 10 тысяч военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают и часть основного японского острова Хонсю. Режим наивысшей опасности из-за дождей объявлен в префектурах Гифу и Нагано.

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#погода #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Насколько я знаю, поползень - это такая птица. Правильно говорить "оползень", это опасное природное явление.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Может поползни людей убивают?

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Ну вряд ли конечно, но мало ли...))) Душат, заклевывают)))

  • Di

    Di
    1 час назад

    Кровожадные японские поползни))))

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    добродушные амурские форумчане )))

    * наш ответ японским поползням

  • Di

    Di
    47 минут назад

    Вот интересно, у нас поползни считаются редкими, занесены в Красную Книгу, лето дождливое. Увеличится ли количество поползней? Может их и из Книги придётся того...

  • Вета007

    Вета007
    43 минуты назад

    Да их давно надо из книги того, вон люди в Японии из-за них умирают пачками... Правда один вопрос: как могут поползни вызываться ливнями? Это типа как демонов призывать? Ливень - и сразу поползни налетели))))

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    40 минут назад

    TуманМожет поползни людей убивают?


    Заклевывают до беспамятства.

  • Di

    Di
    32 минуты назад

    Наверняка новый вид - Хичкоков поползень )

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