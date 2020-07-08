Число жертв ливней в Японии достигло 57 человек

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В префектурах Кагосима, Оита и Фукуока пропавшими без вести числятся шесть человек.



Ливни обрушились на юго-западные районы Японии с раннего утра субботы. На месте работают спасатели и 10 тысяч военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают и часть основного японского острова Хонсю. Режим наивысшей опасности из-за дождей объявлен в префектурах Гифу и Нагано.