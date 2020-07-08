Число жертв ливней в Японии достигло 57 человек
Из-за наводнений и поползней, вызванных обильными ливнями, в Японии погибли уже пятьдесят семь человек. Больше всего погибших - 54 человека – в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Двое человек обнаружены в состоянии остановки сердца и лёгких, 10 человек числятся пропавшими без вести, пишут РИА «Новости».
В префектурах Кагосима, Оита и Фукуока пропавшими без вести числятся шесть человек.
Ливни обрушились на юго-западные районы Японии с раннего утра субботы. На месте работают спасатели и 10 тысяч военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают и часть основного японского острова Хонсю. Режим наивысшей опасности из-за дождей объявлен в префектурах Гифу и Нагано.
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