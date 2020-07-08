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сегодня, 16:09 0

Амурские спасатели будут ездить в «Соболях»

Амурские спасатели будут ездить в «Соболях»
Фото: Пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

Средства в количестве 3 334 666,6 рублей были выделены из областного бюджета. Как сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, новые «Соболя» прибыли на этой неделе с Нижнего Новгорода с ООО «Автомобильного завода ГАЗ». Стоимость одной единицы техники – 833 666,67 рублей.

«Соболь» 2020 года выпуска обладает рядом преимуществ: это повышенная проходимость, наличие гидроусилителя руля, улучшенная маневренность, повышенный клиренс, полный привод и встроенная система ГЛОНАСС. Эти характеристики влияют не только на проходимость, но и на простоту в обслуживании.

Спецтранспорт будет распределен по спасательным подразделениям. Два авто уедут в поисково-спасательные группы Белогорска и Свободного, остальные останутся в Благовещенске и будут приняты на «вооружение» дежурной смены спасателей.

- В этом году правительство Амурской области выделило около 30 миллионов рублей на закупку спецтехники для пожарных и спасателей области, - прокомментировал первый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов. – В мае мы уже приобрели три автоцистерны для пожарных частей Серышево, Архары и Сковородино. В июле ожидается поставка четыре автомобилей УАЗ с грузовым отсеком для групп оперативного реагирования при пожарных частях области. В целом, автопарк пожарно–спасательных подразделений пополнится в этом году 12 новыми автомобилями.

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#областная власть #транспорт

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