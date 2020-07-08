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8июля
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сегодня, 15:45 0

У жителя Зеи нашли золото на три миллиона рублей

У жителя Зеи нашли золото на три миллиона рублей
Фото: yakutiamedia.ru

Зейский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летнего жителя города Зеи. Он признан виновным за незаконное хранение драгоценных металлов, совершенное в крупном размере, сообщает пресс-лужба прокуратуры области.

Судом установлено, что с сентября прошлого года осужденный незаконно хранил шлиховое золото общим весом свыше килограмма, в котором содержалось 992,96 граммов химически чистого золота. Драгоценный металл изъяли из автомобиля амурчанина.

Общая стоимость золота составила более трех миллионов рублей.

Суд учел явку с повинной, признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В итоге мужчине назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года и штрафом в 15 тысяч рублей.

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#криминал #происшествия

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