В День любви, семьи и верности в Тынде открыли скульптурную композицию «Аисты»

Такой подарок столице БАМа сделали местные мастера – отец и сын Кузнецовы и Сергей Харахоркин. С открытием новой скульптуры присутствующих поздравили мэр города Тынды Марина Михайлова, председатель Тындинской городской Думы Игорь Магарламов и заместитель главного врача по детству и родовспоможению Тындинской больницы Татьяна Решетникова.

– Выражаю огромную благодарность авторам скульптуры «Аисты». Композиция стала шикарной фотозоной для молодых родителей. Я бы и сама рада была сфотографироваться здесь при выписке, но мэру в декрет нельзя, – пошутила Марина Валентиновна. – Ещё раз всех тындинцев поздравляю с Днём любви, семьи и верности! Мы с вами одна большая семья!



Полгода назад мэр Тынды Марина Михайлова побывала на экскурсии в мастерской семьи Кузнецовых, где ей пригляделась скульптурная композиция аистов на крыше. И тогда у градоначальницы появилась идея установки птиц, символизирующих новую жизнь, возле родильного дома столицы БАМа.



Сегодня, 8 июля, в День любви, семьи и верности, из тындинского роддома выписываются шесть родильниц. Администрация города Тынды приготовила по этому случаю подарки для новорождённых. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией презент для мамочек передан через медицинский персонал.



Сегодня семья – одна из ключевых приоритетов в государственной политике. В Конституции Российской Федерации семья обозначена как главная ценность: защита материнства, отцовства и детства, создание условий для достойного воспитания детей.

Партнерский материал.