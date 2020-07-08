19 участков дорог Приамурья отремонтируют на федеральные деньги

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В 2021 году дорожники планируют провести масштабный ремонт улиц Мухина, Промышленной и части Горького в рамках нацпроекта БКАД. Ранняя контрактация позволит качественно подойти к комплексному ремонту улиц и дорог, сообщает портал регионального правительства.

По словам руководителя областного минтранса Александра Зеленина, реализация дорожного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» находится в активной фазе, готовятся к заключению контракты на комплексный ремонт участков улично-дорожной сети на 2021-2022 годы. В этом году по нацпроекту отремонтируют 19 участков, 15 из них приходится на Благовещенскую агломерацию, четыре – на региональную дорожную сеть. На ремонт улиц Благовещенской городской агломерации направлены деньги в сумме более миллиарда рублей.

– Ремонт улиц этим летом – одна из обсуждаемых тем для благовещенцев и гостей города. Мы подходим к выполнению работ комплексно. Поэтому сейчас практически все организации задействованы в ремонте улиц. Проводится ремонт сетей, модернизации новых светофорных объектов и линий освещения, установки современных остановочных павильонов, меняется бордюрный камень. Есть объекты, на которых раньше контрактного срока ожидаем завершение, а ремонтируемые участки рядом с учебными заведениями будут завершены к началу учебного года, выполнение этого условия мы ставили подрядным организациям, – рассказал министр.

Параллельно идёт работа над формированием плана на 2021-2022 годы. Ожидается выделение дополнительных средств по нацпроекту. Они будут направлены на Благовещенскую агломерацию для ремонта участка улицы Театральной от 5 стройки до Моховой пади. К работам планируется приступить в текущем году.

Сейчас областной минтранс готов к заключению контрактов на ремонт магистральных улиц – Мухина и Горького. Начать ремонт планируется уже весной следующего года, поэтому в настоящее время необходимо планировать модернизацию инженерных сетей.

Предварительно в 2021-2022 годах запланирован комплексный ремонт улиц Мухина, Горького и Промышленной, которая сейчас испытывает большую нагрузку. По мнению экспертов, ранняя контрактация даст возможность подрядным организациям, выходящим на выполнение дорожных работ, оценив свои возможности, максимально подготовиться к предстоящим объёмам.