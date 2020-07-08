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сегодня, 14:44 0

Амурские военные получат электронные карты нового поколения

Амурские военные получат электронные карты нового поколения

Амурским военным поступил новейший комплекс, который способен создавать карты любого района земного шара по данным аэро- и космической съемки. Система состоит из технических и программных средств, объединенных в одну сеть.

Кроме этого, с помощью стереоскопического дешифрирования, оборудование может распознавать изображения объектов, определяя их характеристики, а также хранить геоданные в текстовом и табличном виде. Применение нового оборудования позволит повысить эффективность и оперативность управления войсками и существенно сократит время принятия решений.

Комплекс целиком построен на отечественном программном обеспечении, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Функционал комплекса позволит также использовать его для гражданских нужд: географических исследований, геодезического сопровождения, в ситуационных центрах регионов.

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#военные #технологии

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