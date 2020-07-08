Амурский иван-чай планируют продавать в Японии
В скором времени японский рынок может пополниться новым экспортным продуктом из Приамурья. На прошлой неделе в Токио состоялась дегустация иван-чая от местного предпринимателя Сергея Бычихина.
– Дегустация позволила узнать предпочтения японских гостей, многие из которых уже знакомы с иван-чаем из других регионов России. Участники единодушно отметили, что амурский чай отличается ярким природным ароматом, мягким и оригинальным вкусом, а также изъявили желание приобрести этот замечательный продукт, – рассказали в амурском центре поддержки экспорта.
По словам специалистов, особенный интерес вызвал чай с побегами сосны, который пока производится только в Амурской области.
По итогам мероприятия амурский продукт был высоко оценен участниками дегустации и имеет все шансы на то, чтобы пополнить прилавки магазинов Японии, сообщает пресс-служба амурского минэкономразвития.
В ближайших планах у предпринимателя стоит не только выход на японский рынок, но и существенное увеличение объёмов производства. Для этого в текущем году предприятие закупило новое оборудование.
Просмотров всего: 308