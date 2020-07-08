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сегодня, 14:20 2

Амурский иван-чай планируют продавать в Японии

Амурский иван-чай планируют продавать в Японии
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В скором времени японский рынок может пополниться новым экспортным продуктом из Приамурья. На прошлой неделе в Токио состоялась дегустация иван-чая от местного предпринимателя Сергея Бычихина.

– Дегустация позволила узнать предпочтения японских гостей, многие из которых уже знакомы с иван-чаем из других регионов России. Участники единодушно отметили, что амурский чай отличается ярким природным ароматом, мягким и оригинальным вкусом, а также изъявили желание приобрести этот замечательный продукт, – рассказали в амурском центре поддержки экспорта.

По словам специалистов, особенный интерес вызвал чай с побегами сосны, который пока производится только в Амурской области.

По итогам мероприятия амурский продукт был высоко оценен участниками дегустации и имеет все шансы на то, чтобы пополнить прилавки магазинов Японии, сообщает пресс-служба амурского минэкономразвития.

В ближайших планах у предпринимателя стоит не только выход на японский рынок, но и существенное увеличение объёмов производства. Для этого в текущем году предприятие закупило новое оборудование.

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#производство

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    вот жизнь начнётся!!!!

  • Папа Римский

    Папа Римский
    48 минут назад

    не, ну так то ДА..... каркаде с сосновой корой в япошек ещё не вливали.

    Да и не знают они, чё такое каркадэ....

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