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сегодня, 14:17 0

После окончания самоизоляции россияне стали чаще жениться

После окончания самоизоляции россияне стали чаще жениться
Фото: pixabay.com

В России более чем в три раза увеличились продажи свадебных платьев после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Сотрудники компании «Платформа ОФД» изучили частоту, а также средние чеки покупок свадебных платьев, букетов и обручальных колец в июне. После этого они сравнили полученные данные с результатами за май и 2019 год, пишут «Известия».

Средний чек при покупке свадебного наряда невесты составил 24 650 рублей. При этом покупали платья на 37 % меньше по сравнению с прошлым годом, но больше, чем в мае, на 234 %.

Средняя стоимость свадебного букета превысила прошлогодний показатель на 9 %, майский — на 12% и составила 1 762 рубля. На обручальные кольца в июне россияне тратили в среднем 6 609 рублей, что на 4 % выше, чем в прошлом году, и на 8 % ниже, чем в мае. При этом число покупок было ниже показателей прошлого года на 50 %, но выше майских на 10 %.

Также россияне стали чаще покупать шампанское: на 8 % больше по сравнению с 2019 годом и на 4 % больше по сравнению с маем. При этом средний чек на покупку не сильно изменился и составил 357 рублей. Это на 1 % ниже, чем в прошлом году, однако выше на 4 % по сравнению с весенним месяцем.

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#жизнь #коронавирус

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