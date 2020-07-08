После окончания самоизоляции россияне стали чаще жениться

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Средний чек при покупке свадебного наряда невесты составил 24 650 рублей. При этом покупали платья на 37 % меньше по сравнению с прошлым годом, но больше, чем в мае, на 234 %.

Средняя стоимость свадебного букета превысила прошлогодний показатель на 9 %, майский — на 12% и составила 1 762 рубля. На обручальные кольца в июне россияне тратили в среднем 6 609 рублей, что на 4 % выше, чем в прошлом году, и на 8 % ниже, чем в мае. При этом число покупок было ниже показателей прошлого года на 50 %, но выше майских на 10 %.

Также россияне стали чаще покупать шампанское: на 8 % больше по сравнению с 2019 годом и на 4 % больше по сравнению с маем. При этом средний чек на покупку не сильно изменился и составил 357 рублей. Это на 1 % ниже, чем в прошлом году, однако выше на 4 % по сравнению с весенним месяцем.