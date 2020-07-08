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В Благовещенском районе ограбили домик на туристической базе

В Благовещенском районе ограбили домик на туристической базе
Фото: pixabay.com

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу из домика отдыха на туристической базе в Благовещенском районе. Из домика исчезли сотовый телефон и сумочка с документами. Отдыхающие, заметив пропажу имущества, обратились в полицию.

Раскрыть дело помогли камеры видеонаблюдения. Изучив запись, сотрудники уголовного розыска составили приметы злоумышленника. И задержали амурчанина, подходящего под описание. Им оказался житель села Толстовка Тамбовского района 1986 года рождения. У мужчины изъята часть похищенного имущества.

По предварительной информации, злоумышленник проник в домик через окно, пока потерпевшие купались, и похитил их имущество. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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