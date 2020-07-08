Амурским школьникам дадут деньги на волонтёрскую работу

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В рамках всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» 124 школьных волонтерских отряда России получат гранты на развитие добровольческой деятельности в общеобразовательных учреждениях. В числе грантополучателей оказались и представители российского движения школьников из Амурской области.

— Участникам необходимо было презентовать проекты, которые они реализуют. Работу оценивало экспертное жюри, состоящее из представителей крупнейших волонтерских и общественных организаций страны. Основными критериями оценки стали актуальность и социальная значимость проекта, его логическая связанность и реализуемость, уникальность, масштаб реализации, а также информационная открытость волонтерского отряда, — рассказала начальник отдела молодежной политики регионального минобрнауки Светлана Тюкалова.

Грантовую поддержку получат четыре школьных отряда Амурской области: «Гром», Бурейская школа; «Мы вместе», школа села Талдан; «Смайл», Новобурейская школа № 3; «Доброе сердце», школа ж.д. ст. БАМ.

Размер финансирования — от 100 до 300 тысяч рублей. Средства грантов будут направлены закупку необходимого имущества, оплату расходов, связанных с проведением волонтерских акций, сообщает портал правительства Амурской области.