В сентябре в России сократится минимальное пособие по безработице

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При этом максимальный размер пособия в 12 130 рублей и выплата на детей в 3 000 рублей для потерявших работу граждан с 1 марта также продлены до августа.



Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более, чем в 3,5 раза с 1 апреля.