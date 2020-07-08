В сентябре в России сократится минимальное пособие по безработице
В сентябре сократится минимальное пособие по безработице. Как передаёт ТАСС со ссылкой на правительство России, сумма составит 1 500 рублей в месяц. Сейчас безработные получают по 4 500 рублей.
При этом максимальный размер пособия в 12 130 рублей и выплата на детей в 3 000 рублей для потерявших работу граждан с 1 марта также продлены до августа.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более, чем в 3,5 раза с 1 апреля.
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